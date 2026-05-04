Neu im Kino: Der Teufel trägt Prada 2 startet mit starkem Kinoerfolg

1 Die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" feiert Erfolge in den Kinos. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Rund 625.000 Besucherinnen und Besucher am Startwochenende: Die Fortsetzung der Modewelt-Satire begeistert das Kinopublikum in Deutschland und sorgt für einen der besten Filmstarts des Jahres.











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Berlin/New York - Zwei Jahrzehnte nach dem weltweiten Erfolg des Vorgängers "Der Teufel trägt Prada" erobert die Fortsetzung gerade wieder die Kinos. "Der Teufel trägt Prada 2" lieferte einen der erfolgreichsten Kinostarts in diesem Jahr in Deutschland, wie das Disney-Presseteam mitteilte. Seit Mittwochabend hätten am Startwochenende 625.000 Menschen den Film gesehen und für ein Einspielergebnis von 7,1 Millionen Euro gesorgt. Laut Disney war es das "zweiterfolgreichste Wochenende des Jahres".