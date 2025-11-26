Derek Cianfrances „Der Hochstapler“ zeichnet die Biografie eines US-Häftlings nach, der sich in einem Spielwarengeschäft versteckte – oberflächlich lustig-romantisch, im Kern tragisch.
Was haben billig zusammengezimmerte amerikanische Holzständerbauwerke mit dem drakonischen Justizsystem des Landes zu tun? – Eine Menge, führt der Filmemacher Derek Cianfrance in seiner Familientragikomödie „Der Hochstapler – Roofman“ mit dem als sexy Striptease-Tänzer bekannt gewordenem Channing Tatum in der Charakterrolle eines notorischen Räubers vor.