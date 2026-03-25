Neu im Kino „A Useful Ghost“: Thailändische Romanze mit Staubsauger

Filme aus Thailand sieht man selten in europäischen Kinos, schon deshalb ist die witzige Fantasy-Tragikomödie „A Useful Ghost“ sehenswert.
Nats neuer Körper ist nicht gerade schön anzusehen. Man kann ihn höchstens kompakt nennen, auf jeden Fall kastig, in knallrotem Plastik und auf Rollen. Oben zeigt ein leuchtender Bogengriff an, wenn Nat (Davika Hoorne) betriebsbereit ist. Mit ihrem langen, grau geriffelten Saugrohr reinigt sie aber nicht nur sämtliche Schmutzecken zuverlässig. Auch ihren um sie trauernden Gatten March (Wisarut Himmarat) liebkost sie mit diesem wenig anmutigen Kunsttentakel.