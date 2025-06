Neu eingestellte Polizisten: Trickst Innenminister Strobl bei der „größten Einstellungsoffensive“?

1 Innenminister Thomas Strobl will bis zum kommenden Jahr 1000 ausgebildete Polizisten mehr. (Archivbild) Foto: Simon Granville

Er habe die größte Einstellungsoffensive der Polizei angestoßen, sagt Innenminister Strobl. Eine Anfrage dazu von der FDP-Frau Julia Goll zeigt, dass die Realität anders aussieht.











Am 3. April 2019 wischte Innenminister Thomas Strobl alle Zweifel beiseite: Baden-Württembergs Polizei pfiff auf dem letzten Loch, wenn der Christdemokrat nicht eingegriffen hätte: „Da war wirklich Not an der Frau und Not am Mann.“ Deshalb blies er 2016 zur „größten Einstellungsoffensive in der Geschichte“ der Landespolizei und schickte seine Werber aus. Seitdem jagt eine Strobl’sche Erfolgsmeldung die andere. Seine Antwort auf eine Anfrage der FDP-Frau und Polizeiexpertin Julia Goll zur Einstellungsoffensive fällt hingegen deutlich nüchterner aus.