17 Der VfB Stuttgart ist in Leipzig unter die Räder gekommen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig eine deftige Niederlage kassiert. Wie bewerten die Fans den Auftritt der Mannschaft? Wir haben die Reaktionen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend sein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig deutlich mit 1:5 (1:0) verloren. Und dabei fing alles ziemlich gut an in der Red Bull Arena. Die zahlreich mitgereisten VfB-Fans sahen eine starke Anfangsphase der Männer mit dem Brustring. Serhou Guirassy brachte die Schwaben in der 36. Minute gar in Führung.