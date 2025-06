Netzreaktionen zur GNTM-Siegerin: „Es war klar, dass sie gewinnt“ – Daniela Djokic holt sich den Titel

Daniela Djokic hat es geschafft: Sie ist „Germany’s Next Topmodel“ 2025. Die 20-Jährige aus Ostfildern (Landkreis Esslingen) setze sich im Live-Finale der Jubiläumsstaffel gegen ihre zwei Mitstreiterinnen Magdalena Milic aus Wien und Zoe Rötzel aus Pulheim durch. Doch nicht nur auf dem Laufsteg sorgte Daniela Djokic für Aufsehen – auch in den sozialen Netzwerken schlägt ihr Sieg hohe Wellen.

Kaum wurde der Name der Gewinnerin verkündet, folgten auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) die ersten Glückwünsche, Kommentare – und Kritik.

Für viele Zuschauer war der Sieg von Daniela Djokic keine Überraschung – im Gegenteil. Schon früh hatte die 20-Jährige sich bei den Fans als Favoritin abgezeichnet.

Viele Fans zeigten sich mit Heidi Klums Entscheidung zufrieden – und feierten Daniela Djokic als verdiente Siegerin. In den Augen vieler Beobachter hatte sie mit drei ergatterten Jobs und einer konstant starken Leistung während der Staffel genau das geliefert, was eine GNTM-Siegerin ausmacht.

Besonders die Ausstrahlung der Topmodel-Gewinnerin wurde von vielen Fans gelobt.

Viele Fans feiern Daniela Djokic als „Barbie“ mit ihrem strahlenden Look und ihren langen blonden Haaren.

Für viele Zuschauer war der Ausgang der Staffel spätestens nach dem Unterwasser-Shooting entschieden. Während Daniela Djokic souverän ablieferte, hatte Konkurrentin Magdalena Milic mit Atemproblemen zu kämpfen.

Während viele den Ausgang des Finales als verdient empfanden, wurden online auch kritische Stimmen laut: Einige User vermuteten, dass die Entscheidung über die Siegerin schon vor der finalen Verkündung gefallen sei.

Mit Daniela Djokic geht die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ zu Ende – eine Jubiläumsrunde, die für viele Fans bereits früh eine klare Favoritin hatte. Ob es im nächsten Jahr erneut eine Kandidatin geben wird, die von Beginn an als klare Siegerin gehandelt wird, oder ob die Show in Zukunft wieder mehr Überraschungen bereithält, bleibt abzuwarten. Die Erwartungen sind hoch – und die Fans werden genau beobachten, wie es mit der Show in Zukunft weitergeht.