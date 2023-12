Netzreaktionen zum VfB Stuttgart: „Verein für BrutalgutenFussball“ – Fans und Hitzlsperger feiern den VfB

Der VfB Stuttgart überwintert nach einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg auf dem dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Deniz Undav, Serhou Guirassy und Chris Führich schossen die Tore für das Überraschungsteam der Liga. Die Freude über die überragende Saison bei den VfB-Fans könnte größer kaum sein. Thomas Hitzlsperger meldet sich nach dem Spiel via X (ehemals Twitter) zu Wort und machte aus dem Verein für Bewegungsspiele kurzerhand den „Verein für BrutalgutenFussball“.

Auch VfB-Vereinsbeirat Michael Astor schloss sich den Glückwünschen an und schrieb: „Dieses Team ist verrückt. Die legen uns allen einen 3. Platz, einen Champions-League Platz, unter unsere Weihnachtsbäume.“

Doch nicht nur das Team um Trainer Sebastian Hoeneß wird im Netz gefeiert. Auch die Fans in der Cannstatter Kurve erhalten für ihre Leistung großes Lob. „Ja, die Mannschaft in dieser Hinrunde ist der Wahnsinn. Aber mich freut diese Phase am allermeisten für diese abartig geile Kurve, die seit Jahren den Support liefert und einfach mächtig ist. Die sind schon seit Jahren auf CL-Niveau, das Team endlich auch“, schreibt eine Userin.

Der FC Augsburg hatte am Mittwochabend in der MHP-Arena gegen stark aufgelegte Stuttgarter kaum eine Chance. Ein X-User wunderte sich derweil, über die Aufstellung und die Taktik der bayrischen Schwaben.

Auch Torschütze Deniz Undav wurde nach seinem starken Auftritt in den sozialen Medien gefeiert. „Undav ist so ein genialer Spieler. Egal ob im Pressing, beim fest machen von Bällen mit dem Rücken zum Tor, im Torabschluss oder mit seinen Pässen in die Tiefe aus der 10er Position. Wahnsinn“, heißt es in einem Tweet.

Dass der VfB sich nach der deutlichen und verdienten Niederlage in München so stark zurückmeldet, war natürlich nicht selbstverständlich.

Jetzt geht es für den VfB Stuttgart in die Winterpause. Weiter geht es am 14. Januar bei Borussia Mönchengladbach, die am Mittwochabend mit 1:2 in Frankfurt verloren.