Netzreaktionen zum VfB-Sieg: „Nicht schön, aber sehr wichtig! Immer weiter!“

Der VfB Stuttgart schlägt in der Europa League Feyenoord Rotterdam dank einer starken Schlussphase. Die Fans hadern lange mit der Leistung ihrer Mannschaft – um am Ende doch zu jubeln.
Am Donnerstagabend hatte der VfB Stuttgart den Tabellenführer der niederländischen Eredivisie, Feyenoord Rotterdam, unter der Leitung von Trainer Robin van Persie, zu Gast. Schon lange vor Anpfiff war die Stimmung bei den Fans euphorisch. Das Europa-League-Spiel entschied der VfB Stuttgart am Ende mit 2:0 für sich.