Chris Führich trumpfte auf dem linken Flügel auf und erzielte zwei Treffer beim Heimsieg des VfB gegen Freiburg.

Zuhause läuft es in dieser Saison für den VfB Stuttgart besonders gut. Nach dem 5:0 am ersten Spieltag gegen Abstiegskandidat Bochum schickte das Team von Sebastian Hoeneß am dritten Spieltag auch den Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg mit 5:0 nach Hause. Entsprechend ausgelassen war auch die Stimmung in den Sozialen Medien. Schon vor Anpfiff herrschte in der MHP-Arena überragende Stimmung.