Netzreaktionen zum Dschungelcamp: „Wollte bei Gils Sieg genauso heulen wie er. Aber nicht aus demselben Grund“

Die Zuschauer des RTL-Dschungelcamps „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ krönen Gil Ofarim zum König. Auf Social Media gibt es zig Reaktionen – zum Sieger und zur Show selbst.

Der Sänger Gil Ofarim hat in der aktuellen Staffel des RTL- Dschungelcamps „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ die meisten Zuschauer mobilisiert: 66,93 Prozent der Stimmen erhielt der 43-Jährige im Finale der 19. Staffel und darf sich jetzt über 100.000 Euro Preisgeld freuen. Bereits Ofarims Teilnahme in Australien hatte die Gemüter erhitzt, jetzt nach seinem Sieg gibt es wieder Diskussionen in den sozialen Medien.

Hintergrund ist der Skandal aus dem Jahr 2021, als sich der Musiker als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später aber stellten sich die Vorwürfe als falsch heraus – und Ofarim nahm seine Darstellung wieder zurück. Das Verfahren gegen ihn wurde durch eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro eingestellt. Der Vorfall und Ofarims Umgang damit haben auch die Zuschauer des RTL-Dschungelcamps beschäftigt. Auf der Plattform X gibt es zig Reaktionen.

Eine vernichtende Bilanz zur aktuellen Staffel zieht dieser X-Nutzer und schlägt den Verantwortlichen sogar vor, im Jahr 2027 die Show auszusetzen.

Sie habe die Show dieses Jahr überhaupt nicht geschaut, schreibt eine Nutzerin – und sieht sich nach dem Finale bestätigt, mit der Entscheidung alles richtig gemacht zu haben.

Eine andere Nutzerin fragt sich überrascht, wer überhaupt für Gil Ofarim gestimmt habe und möchte dazu mehr Informationen. Ob sie auf diese Fragen jemals Antworten erhält? Eher unwahrscheinlich.

Generell scheint der neue Dschungelkönig weiter zu polarisieren: Während viele Zuschauer ihre Stimme dem Musiker gaben, finden sich in den sozialen Medien auch viele Kommentare, die Unverständnis zeigen über die Entscheidung im Finale.

Manche können sich auch ketzerische und übertriebene Vergleiche nicht verkneifen – bis hin sogar zum Fall um den gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Ein weiterer Nutzer liefert gar schon wilde Vorschläge, wer bei der nächsten Staffel teilnehmen könnte.

Eine Bestätigung für Bundeskanzler Friedrich Merz, wohl mit Blick auf gebrochene Wahlkampf-Versprechen, sieht diese Nutzerin im Sieg von Gil Ofarim.

An diesem Montagabend (20:15 Uhr) kommen bei RTL alle Teilnehmer noch einmal zusammen. „Das große Wiedersehen“ steht an – und Dschungelkönig Ofarim und Co. lassen sie ihr Australien-Abenteuer Revue passieren.﻿