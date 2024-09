Netzreaktionen zum DFB-Debüt in der Nations League: „Der Fußballgott hat gekocht“

1 Das Netz feiert nach dem 5:1-Sieg vor allem das Duo „Wusiala“. Foto: dpa/Bernd Thissen

Die DFB-Elf siegt am Samstagabend in der Nations League mit 5:1 gegen Ungarn. Die Mannschaft feiert – ebenso wie die Zuschauer vor den Bildschirmen. So reagiert das Netz auf die Torparty.











Link kopiert



Mit dem neuen Kapitän Joshua Kimmich an der Spitze ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag erfolgreich in die Nations-League-Saison gestartet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann in Düsseldorf deutlich mit 5:1 gegen Ungarn. Die Tore erzielten Niclas Füllkrug (27. Minute), Jamal Musiala (58.), Florian Wirtz (66.), Aleksandar Pavlovic (77.) und Kai Havertz (81., Foulelfmeter).