Netzreaktionen zum Deutschlandspiel: „Können keine schlechte WM spielen, wenn wir uns nicht für die WM qualifizieren“

Julian Nagelsmann startet mit einer historischen Pleite in die WM-Quali. Der Traum vom Titel wackelt früh – so reagieren die Fans im Netz.
Ein ernüchternder Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft: Das DFB-Team unterliegt zum Start der WM-Qualifikation überraschend deutlich mit 0:2 gegen starke Slowaken. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich viel vorgenommen, doch auf dem Platz blieb vieles Stückwerk. Anstelle von Dominanz und Spielfreude setzte sich die kompakte und disziplinierte Mannschaft von Francesco Calzona durch und sorgte für einen Dämpfer der deutschen Titelträume. Der Fehlstart wirft früh Fragen auf, entsprechend scharf fallen die Reaktionen der Fans auf X (ehemals Twitter) aus.