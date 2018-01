Netzreaktionen zum Bachelor bei RTL „Du bist genauso hübsch wie mein Hund“

Von len 11. Januar 2018 - 11:59 Uhr

Kaninchen, die Meerschweinchen fressen, Kandidatin Lina, die aussieht wie die Bulldogge von Bachelor Daniel Völz und die Parallelen zum Dschungelcamp – die erste Bachelor-Folge beschäftigt die Twitter-Nutzer.





Stuttgart - Das große Flirten hat begonnen: Am Mittwochabend lernte Bachelor Daniel Völz die 22 Single-Ladys kennen, die um seine Gunst buhlen. 18 Frauen haben es in der ersten Folge in die nächsten Runde geschafft – Angie, Amelie, Lisa und Luisa wollte der 32-Jährige Junggeselle nicht näher kennenlernen. Das Highlight an diesem Abend: die Macken der Frauen und die fragwürdigen Komplimente des Bachelors. Das findet auch das Netz, wie zahlreiche Tweets belegen. Wir haben einige der lustigsten Reaktionen zusammengestellt:

Ein „Kompliment“ von Daniel Völz kam besonders gut – beziehungsweise schlecht – bei den Twitter-Nutzern an.

„Du bist genauso hübsch wie mein Hund“ - Der #Bätschlor 2018 #derbachelor— Lucia H. (@99lucia) 10. Januar 2018

»Ich hab ne französische Bulldogge.«

»Oh, ein Junge oder Mädchen?«

»Eine Sie. Sie heißt Bella und ist auch genauso schön.«

»Oh, Danke!!«



Ich liebe #derbachelor— Laura Gehlhaar (@LauraGehlhaar) 10. Januar 2018

„Du bist genauso hübsch wie mein Hund.“

Verdammt, warum ist mir dieser geniale Anmachspruch nicht früher eingefallen? #Bachelor #derbachelor pic.twitter.com/D22T8p5WsX— Aleksandrah (@Aleksandrah) 10. Januar 2018

Sie bedankt sich dafür, dass sein Hund genauso schön ist wie sie. #bachelor #derbachelor— 89 (@neunundachtzig) 10. Januar 2018

Sein Meerschweinchen ist von einem Kaninchen gefressen worden? Spätestens da wär ich aufgestanden und per Anhalter heim 🙄 #bachelor #derbachelor— Aleksandrah (@Aleksandrah) 10. Januar 2018

Einige User ziehen Parallelen zum Dschungelcamp. Mindestens eine der Kandidatinnen sei nächstes Jahr im Dschungelcamp zu sehen, heißt es in einem Tweet. Ein anderer Nutzer schlägt scherzhaft vor, Dschungelprüfungen sollten die Voraussetzung für Einzeldates sein:

Prägt euch die Bachelor - Kandidatinnen gut ein. Mindestens eine von ihnen sehen wir nächstes Jahr im Dschungelcamp. #derbachelor— Steffi (@Steffi721981) 10. Januar 2018

Und wieder stellt sich die Frage: wer hat das Zeug fürs Dschungelcamp #derbachelor #ibes— Warkus Minter (@markuswinter74) 10. Januar 2018

Ich bin immer noch dafür, dass man den #Bachelor und das Dschungelcamp kombiniert.



"Esse 10 Maden, drei Spinnen und 2 Rinderhoden für ein Einzeldate!" #derbachelor— Katja (@katrisha11) 10. Januar 2018

Oh man, wie ich solche Drama Queens hasse.



"Ich gehe."



Er schenkt ihr 5 Minuten Aufmerksamkeit.



"Ach, ich gehe doch nicht." #Bachelor #DerBachelor— Julia (@dagucci_) 10. Januar 2018

Wieso sind so viele fast 10 Jahre jünger als er? 🤔😫 #derbachelor— Tika :) (@TikaMslr) 10. Januar 2018

warum sind die denn alle 22 oder 23?? #derbachelor— Angela (@K_Angie) 10. Januar 2018