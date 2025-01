Netzreaktionen zu VfB gegen SC Freiburg: „Ich hoffe ich erwache noch lange NICHT aus diesem VfB-Traum“

8 Nick Woltemade (l.), Ermedin Demirovic (M.) und Josha Vagnoman (r.) jubeln über das 3:0 gegen den SC Freiburg – das Tor wurde nachträglich wegen Abseits aberkannt. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart gewinnt am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg deutlich mit 4:0. So reagieren die Fans auf den dritten Bundesligasieg der Schwaben in Folge.











Link kopiert



Keine 20 Minuten waren gespielt, da stand es in der MHP-Arena bereits 2:0 für den VfB Stuttgart. Obwohl ein drittes Tor in der 29. Minute aberkannt wurde, hatten die Fans im Stadion allen Grund zur Freude. Noch vor der Pause sorgte Nick Woltemade mit einem Foul-Elfmeter für das 3:0. Der VfB zeigte von Beginn an eine starke Leistung und dominierte das Spiel gegen den offensiv schwächeren SC Freiburg klar.