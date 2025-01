Netzreaktionen zu TikTok-On-Off: Abschied abgesagt: US-amerikanische TikToker feiern vorläufiges Happy End

Die Situation rund um TikTok in den USA gleicht einer turbulenten On-Off-Beziehung: Zuerst wurde die Plattform abgeschaltet, nur um wenige Stunden später wieder online zu sein. US-amerikanische TikToker durchlebten eine emotionale Achterbahnfahrt und dokumentierten das Ganze – selbstverständlich – auf TikTok.

Es gibt ein Thema, das gerade wie ein viraler Tanz durch die Videoplattform TikTok weht: TikTok selbst. Von tränenreichen Abschiedsvideos bis hin zur euphorischen Freude über den Aufschub des Verbots – die Emotionen kochen über, wie es sich für eine Plattform gehört, die Drama und Emotionen zur Kunstform erhoben hat. Nach der turbulenten Achterbahnfahrt um die Zukunft der App in den USA herrscht nun eine Art Klarheit: TikTok bleibt. Zumindest für die nächsten 90 Tage.

Mehrere Stunden war TikTok in den USA nicht verfügbar. Bis User beim Öffnen der App feststellen: TikTok funktioniert wieder. „Welcome back!“ steht da nun in fettgedruckten Buchstaben.

Trump verzögert Frist

Grund dafür ist der designierte Präsident Donald Trump, der am 20. Januar amerikanischer Zeit vereidigt wird und sich zuvor für eine Verlängerungsfrist eingesetzt hatte. Ausgerechnet er war es auch, der in seiner letzten Amtszeit eine Sperre der Plattform forderte und damit vor Gericht scheiterte.

Nun hat das Unternehmen rund drei Monate länger Zeit, um einen Käufer zu finden. Mehrere Personen und Firmen bekundeten Interesse, zuletzt etwa YouTube-Star Jimmy Donaldson alias MrBeast. Trump selbst plant laut eigenen Angaben, dass die Vereinigten Staaten 50 Prozent der Anteile an einem Joint Venture halten.

Erste US-TikToker flüchteten bereits zur App Rednote

Die TikTok-Community hatte sich zuvor aus das Plattform-Aus vorbereitet. Große Accounts riefen ihre Fans dazu auf, schnell zu Instagram zu wechseln, bevor der Countdown abläuft. Andere schnappten sich ihren digitalen Koffer und wanderten zur chinesischen Plattform „Rednote“ aus – viele davon rein symbolisch, um der US-Regierung den „virtuellen Mittelfinger“ zu zeigen, wie ein Nutzer auf der Plattform „reddit“ schreibt. TikToker zachking nahm die Auswanderungs-Metapher wörtlich.

„Rednote“, ein Instagram-ähnliches Netzwerk, ist ursprünglich für den chinesischen Markt entwickelt worden. Die Inhalte sind überwiegend auf Mandarin. Sprachlern-Apps wie Duolingo verzeichnen seitdem einen Nachfrage-Boom seitens junger Menschen, die diese Sprache nun lernen möchten. Das Unternehmen nimmt es mit Humor.

Dennoch ist kaum zu übersehen, wie ironisch die Situation ist. Ausgerechnet das Verbot einer App, deren Vorwürfe lautet, US-Daten an die chinesische Regierung weiterzugeben, motiviert Menschen dazu, Chinesisch zu lernen.

Emotionaler Abschied von TikTok

Mit etwa 170 Millionen Nutzern in den USA ist TikTok allerdings weit mehr als nur ein Zeitvertreib. Rund 224.000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt über die Plattform, wie die „New York Post“ im Jahr 2023 berichtete. Für viele ist TikTok Arbeitsplatz, Bühne und Geldquelle in einem. Einige User rührte die angekündigte Sperre zu Tränen und Frust. Userin Emily Senn wolle der Regierung niemals dafür vergeben, kündigte sie an.

Kein Wunder, dass die Reaktionen vor der drohenden Sperre vor allem emotionsgeladen sind: Trauer, Frust, Wut – und schließlich eine bittersüße Dankbarkeit, an die vielen Stunden und die Unterstützung der Community. Content Creator, Unternehmer und TikTok-Stars verabschiedeten sich mit einem ganzen Cocktail aus Gefühlen von ihrer geliebten Kurzvideo-App.

Sängerin Kesha nahm den Abschied mit Humor und deutete auf ihren gleichnamigen Song „Tik Tok“ hin.

TikTok ist (zunächst) zurück

Nachdem viele sich nun von der Plattform verabschiedet hatten, trat die Sperre in Kraft. Amerikaner, die die App nutzen fanden eine Meldung vor: Sorry, TikTok ist gerade nicht verfügbar. Zeitgleich wurde die App aus den amerikanischen Appstores entfernt.

Und prompt kam einige Stunden nach der Sperre bereits die frohe Kunde: „Welcome back!“ – inklusive kleiner Dankeswidmung an Donald Trump. Nutzer in den USA packte die Euphorie – und manchen war die hollywoodreife Abschiedsrede dann im Nachhinein etwas peinlich.

Auf die Tränen und Dankesworte folgt die freudige Rückkehr der Userin haleyybaylee:

TikToker Joe Mele und seine Familie zeigen ihre Freude in einem aktuellen Trend.

TikTokerin Maddie Grace Jepson fasst die Lage auf TikTok in einem Video zusammen.

Noch immer ist ungewiss, wie es mit der App in Amerika weiter geht. Trump kündigte mehrfach an, nach seinem Amtsantritt an Lösungen zu Arbeiten. Wie auch immer einer solche Lösung aussehen mag, die Amerikaner freuen sich zunächst über die weiteren 90 Tage – und lassen das die ganze TikTok-Welt wissen.