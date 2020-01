1 Goodbye! Harry und Meghan treten kürzer. Foto: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Am Mittwochabend platzte die royale Bombe. Prinz Harry und seine Meghan ziehen sich aus der ersten Reihe zurück. Ein gefundenes Fressen für die Twitter-Gemeinde.

London - Diese Nachricht verbreitete sich am Mittwochabend schneller als Herzogin Kate Modetrends setzen kann: Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen sich aus der ersten Reihe der Royals zurückziehen. „Wir wollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden“, erklärte das Paar am Mittwoch in einer vom Buckingham-Palast verbreiteten Erklärung. Harry und Meghan kündigten an, künftig einen Teil des Jahres in Nordamerika zu verbringen.

Für die Twitter-User war die Nachricht ein Segen. Endlich durften sie sich mal wieder nach Lust und Laune auslassen über Prinzen, Hexen, frei werdende Jobs und Brexit-Versteher. Wir haben ein paar Reaktionen zusammengetragen.

Diese User gehen gleich der wichtigsten Frage nach: Wer übernimmt jetzt die Prinzenrolle?

Guter Royal, böser Royal – zumindest diese Rollen sind für den User klar verteilt:

Natürlich kam auch das Thema Brexit zur Sprache. Hier gehen die beiden mit gutem Beispiel voran:

Dem System einfach mal den Buckel runterrutschen. Schöne Idee, findet diese Userin:

Die Nachricht stellte andere Sensationsnews des Tages klar in den Schatten:

Also nicht bei allen:

Verdient Meghan nun die Brötchen für die Familie?

Diese Userin glaubt, dass mehr dahintersteckt, als viele denken. Sie bietet sich als Ermittlerin an: