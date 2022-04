1 Vanessa, die letzte noch verbliebene Kandidatin aus der Nähe von Stuttgart, musste GNTM nun ebenfalls verlassen. Die Fans finden diese Entscheidung ungerecht (Symbolbild)m Foto: dpa/ProSieben

„Germany’s Next Topmodel“- Kandidatin Vanessa aus Metzingen schafft es nicht mehr in die Top 10. Nach der zwölften Folge muss sie gehen. Für viele Twitter-Nutzer ist diese Entscheidung nicht nachvollziehbar.















In Folge 12 von „Germany’s Next Topmodel“ musste Vanessa aus Metzingen die Sendung verlassen – und schaffte es somit nicht mehr in die Top 10. Bereits während des Trampolin-Shootings kritisierte Starfotograf Yu Tsai sie stark. Doch der Entscheidungswalk durch ein Heckenlabyrinth mitten in der Wüste sorgte für das endgültige Aus. Denn sowohl Heidi Klum als auch Gastjuror Peter Dundas gefiel es nicht, dass Vanessa die ganze Zeit ihr Kleid hochhielt, um besser laufen zu können.

Die Twitter-Nutzer finden diese Entscheidung und Vanessas GNTM-Aus ungerechtfertigt. Zu Beginn der Folge waren viele Leute von Vanessas Leistung begeistert und sahen sie auch schon im Finale:

Umso unverständlicher empfinden die Zuschauer die Entscheidung:

Besonders die Begründung der Juroren für Vanessas Aus sei nicht nachvollziehbar:

Viele Nutzer verarbeiteten das Aus ihrer Favoritin auch auf humorvolle Weise. Mit GIFs oder Bildern kommentierten und kritisierten sie die Entscheidung in der zwölften Folge:

Auch wenn die Entscheidung für viele nicht gerechtfertigt ist, wünschen die Fans Vanessa alles Gute auf ihrem weiteren Weg.