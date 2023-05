Darum kann Vonovia Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen

Etwa 70 bereits installierte Wärmepumpen können von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia nicht in Betrieb genommen werden. Zu den Gründen.









Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia kann in etlichen Fällen bereits installierte Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, da sie noch nicht angeschlossen werden konnten. Ein Grund sei, dass wegen fehlenden Netzausbaus nicht genügend Strom zur Verfügung stehe, sagte der Vorstandschef von Vonovia, Rolf Buch am Donnerstag. Laut einer Firmensprecherin seien etwa 70 installierte Geräte noch nicht angeschlossen.