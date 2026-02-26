Die regelmäßige Verschiebung der Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Bahnhofs ist keine Überraschung mehr, sondern eher eine „Lachnummer“. Was die Bevölkerung im Netz dazu teilt.

Erst vor rund drei Monaten ist das Eröffnungsdatum für Stuttgart 21 auf 2027 verschoben worden – doch auch dies scheint nicht zu klappen. Vor 2029 soll der neue Bahnknoten laut Projektpartnern nicht in Betrieb genommen werden. Im Netz sind die Nutzer wenig überrascht von der Neuigkeit und zweifeln an der Fertigstellung des Großprojekts. Unglauben und Lachen spiegeln sich in den Kommentaren und Beiträgen wieder, die auf Social Media zu Stuttgart 21 zu finden sind. Die meisten finden es einfach nur peinlich.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Hiobsbotschaft Stuttgart 21 wird wohl frühestens 2029 fertig Unter den Projektpartnern kursiert ein neues Eröffnungsdatum für Stuttgart 21. Demnach geht der Bahnhof nicht vor 2029 in Betrieb – die Lage ist ernster als angenommen Ein User kommentiert auf Instagram unter unserem Post zu der Hiobsbotschaft: „Bis der fertig ist, gibt es fliegende Autos.“ Andere Nutzer lachen und geben Vermutungen ab, in welchem Jahr es denn soweit sein wird – zwischen 2035 und 3029 ist alles dabei.

Ein Nutzer ist der Meinung, dass es von Anfang an nur ein Tippfehler war. Die zwei wurde hier wohl ganz klar mit der drei verwechselt. Daraufhin fragt sich ein anderer, ob Stuttgart 31 vielleicht zu optimistisch sei.

Und selbst wenn der Bahnknoten dann in Betrieb geht, weiß keiner, ob nicht vorher oder danach noch weitere Probleme auftauchen, wie dieser Nutzer beschreibt:

Dass die Verlegung des Datums für viele keine Überraschung mehr ist, signalisiert dieser Kommentar, der nicht der einzige von dieser Sorte ist:

Vielleicht haben wir alle die 21 in Stuttgart 21 falsch verstanden? Ein User ist der Meinung, dass es für „irgendwann im 21. Jahrhundert“ steht. Andere sind der Ansicht, dass das Jahr 2100 gemeint war und sie somit „noch 74 Jahre Zeit“ haben, das Großprojekt zu vollenden.

Die Fertigstellung des Berliner Flughafens dauerte 14 Jahre. Bis Stuttgart 21 fertig wird, wird es nun vermutlich 20 Jahre dauern. „Die Schwaben haben eben immer die Nase vorn“, schreibt eine Userin auf X, während ein weiterer etwas Ähnliches schreibt:

Die ständigen Verzögerungen des Eröffnungstermins werfen kein gutes Bild auf das Bauprojekt und auch auf Deutschland: „Eine Bauphase von 20 Jahren – wie lächerlich macht sich Deutschland.“ Ein weiterer User kommentiert: „Also Deutschland kann weder Flughäfen noch Bahnhöfe bauen! In Zukunft sollte man es auch bleiben lassen, sie mit Jahresnamen, wie Stuttgart 21 zu benennen“.

Die Züge bewegen sich bis zum Jahr 2029 bzw. 2030 erst einmal nicht in dem neuen Bahnhof. Das einzige, was sich derzeit bewegt, ist der Termin für die Inbetriebnahme, wie eine Karikatur veranschaulicht:

Ob sich ab dem Jahr 2030 mehr bewegt als nur der Eröffnungstermin nach hinten, bleibt abzuwarten. Es bleibt spannend, wann die ersten Züge in den neuen Bahnhof rollen dürfen und wer mit seiner Jahreszahlen-Schätzung am nächsten liegt.