1 Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek, vorne rechts) und Oberkommissar Otto Ikwuakwu (Bless Amada) erfahren erste Details über den Fall. Foto: dpa/Hendrik Heiden

Gendern, Feminismus und Cancel-Culture: Der erste Fall von Kommissarin Clara Blohm sorgt für Aufregerstoff. Das zeigen auch die Reaktionen der Zuschauer: Manche mussten nach 15 Minuten abbrechen, für andere war er „ganz großes Kino“.











Sonntagabend ist Krimi-Zeit: Statt dem Tatort prämierte am gestrigen Abend eine Folge der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. Im Debüt von Johanna Wokalek, ermittelt sie als Kommissarin Clara Blohm mit ihrem Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner) den mutmaßlichen Mord eines Uni-Dozenten. „Rapist“, also „Vergewaltiger“, steht auf dem nackten Rücken von Dawoud Alrashid, der am Institut für Postcolonial Studies tätig war. Sein Tod kommt einigen entgegen: Dem Iraker wird eine Vergewaltigung vorgeworfen; zudem wollte er für den Posten der Frauenbeauftragten kandidieren und die Sprechverbote an der Uni publik machen.