Netflix veröffentlicht Folgentitel: Stranger Things: Fünfte Staffel kommt 2025

Netflix hat pünktlich zum "Stranger Things"-Tag am 6. November Informationen zur neuen Staffel veröffentlicht. Wie in der Pressemitteilung und einem Ankündigungsclip zu sehen ist, wird die fünfte Staffel um Elf, Will und Co im Jahr 2025 anlaufen. Damit endet für die Fans der Serie eine lange Wartezeit: die letzte Staffel war 2022 veröffentlicht worden.

Wie schon bekannt war, wird die fünfte Staffel auch den Abschied von der beliebten Serie darstellen. Die Ereignisse der neuen Season setzen im Herbst 1987 ein, etwa ein Jahr nach dem Ende der vierten. Zur Handlung teilt Netflix bisher lediglich mit, dass sie "alle offenen Fragen klären" wird. Und genauer: "Was mit Vecna passiert ist, ob das Upside Down aufgehalten werden kann sowie das Schicksal der eingeschworenen Hawkins-Clique und ihrer Familien."

Folgentitel veröffentlicht

Auch die Titel der acht neuen Folgen wurden bereits veröffentlicht und könnten die Fantasie der Fans in den entsprechenden Foren zu neuen Theorien hinreißen. Sie lauten:

"Die Suche" "Das Verschwinden von" "Die Turnbow-Falle" "Der Zauberer" "Der Stromschlag" "Die Flucht von Camazotz" "Die Brücke" "Zurück in der realen Welt"

Der "Stranger Things"-Tag findet jedes Jahr am 6. November statt. An dem Tag ist in der Serie der damals zwölfjährige Will Byers aus dem kleinen Ort Hawkins in Indiana verschwunden, was zu den mysteriösen Handlungen der Show führte. Der fiktive Tag jährt sich dieses Jahr zum 41. Mal. In der realen Welt startete die Serie im Jahr 2016 und machte ihre damaligen Nachwuchsschauspieler Millie Bobbie Brown (20), Finn Wolfhard (21) oder Noah Schnapp (20) in kürzester Zeit zu Weltstars.

Theaterstück und Spinoff-Serie in Arbeit

Auch wenn nach der fünften Staffel Schluss ist mit der Serie, bekommen Fans trotzdem weiterhin Stoff aus dem "Stranger Things"-Universum. So ist unter anderem ein Prequel-Theaterstück namens "Stranger Things: The First Shadow" in London in Arbeit sowie eine animierte Spinoff-Serie, die bisher noch keinen Titel trägt.