Netflix verkündet: Kaulitz & Kaulitz: Zweite Staffel startet am 17. Juni

Mit ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" legten die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (35) im Sommer 2024 einen echten Überraschungserfolg hin. Fans der Reality-Reihe dürfen sich nun freuen: Die neuen Folgen werden schon bald ausgestrahlt. Wie Netflix am Montag verkündet hat, startet die zweite Staffel am 17. Juni.

Einblicke ins Tokio-Hotel-Tourleben

"The Party Must Go On - auch, wenn im Paradies mal dunkle Wolken aufziehen", heißt es in der Pressemitteilung. Zum Inhalt wird allerdings noch nicht ganz so viel verraten. Doch immerhin: "Die beliebtesten Zwillinge Deutschlands lassen in 'Kaulitz & Kaulitz' wieder tief blicken. Von Liebeskummer, Wasserschaden und Tourbus-Tristesse - Bill und Tom reisen in der zweiten Staffel mit ihrer Band Tokio Hotel um die Welt und geben Einblicke ins Tourleben." Versprochen werden "Glücksmomente, Tränen, Pannen und Lampenfieber" ab 17. Juni "exklusiv und weltweit auf Netflix".

Zu einem kleinen Clip von einem Fotoshooting wirbt der Streamingdienst auch auf seinem Instagram-Account für die Fortsetzung. Dazu heißt es: "Selben Mäuse, doppeltes Chaos."

Bill verriet schon im Februar: "Kommt im Juni"

Dass es mit der zweiten Staffel rund ein Jahr nach den ersten Folgen, die das Leben der Musikerbrüder in ihrer Wahlheimat Los Angeles begleitete, weitergehen wird, hatten sie bereits in einer Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" Anfang Februar verraten. "Leute, wir können es euch berichten, morgen ist allerletzter Drehtag, letztes Interview für 'Kaulitz & Kaulitz' Staffel zwei auf Netflix. Kommt im Sommer", verkündete Frontmann Bill Kaulitz damals und ergänzte dann: "Können wir eigentlich verraten, wann? Machen wir einfach: kommt im Juni."