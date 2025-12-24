Nach über drei Jahren gibt es neues "Peaky Blinders"-Material: Netflix hat einen Teaser-Trailer zur Filmfortsetzung veröffentlicht. Erste Szenen aus "Peaky Blinders: The Immortal Man" zeigen chaotische Zustände.
Weihnachtsgeschenk für "Peaky Blinders"-Fans: Netflix hat einen ersten Teaser-Trailer zum Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" veröffentlicht. In dem Sequel wird es dramatisch: Der Clip zeigt unter anderem Explosionen und einen Schusswechsel. In einer weiteren Sequenz spricht Cillian Murphy (49) als Thomas "Tommy" Shelby und erklärt: "Ich bin nicht mehr dieser Mann." Was genau er meint, bleibt offen. Spätestens mit dem Netflix-Start am 20. März 2026 wird sich das Rätsel lösen.