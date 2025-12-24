Nach über drei Jahren gibt es neues "Peaky Blinders"-Material: Netflix hat einen Teaser-Trailer zur Filmfortsetzung veröffentlicht. Erste Szenen aus "Peaky Blinders: The Immortal Man" zeigen chaotische Zustände.

Weihnachtsgeschenk für "Peaky Blinders"-Fans: Netflix hat einen ersten Teaser-Trailer zum Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" veröffentlicht. In dem Sequel wird es dramatisch: Der Clip zeigt unter anderem Explosionen und einen Schusswechsel. In einer weiteren Sequenz spricht Cillian Murphy (49) als Thomas "Tommy" Shelby und erklärt: "Ich bin nicht mehr dieser Mann." Was genau er meint, bleibt offen. Spätestens mit dem Netflix-Start am 20. März 2026 wird sich das Rätsel lösen.

Rückkehrer und neue Stars für den Film Neben Cillian Murphy wird auch Sophie Rundle wieder dabei sein und als Tommy Shelbys Schwester Ada Shelby zurückkehren. Ned Dennehy, Packy Lee und Stephen Graham gehören ebenfalls wieder zum Cast. Weitere Rollen werden unter anderem Rebecca Ferguson, Tim Roth und Barry Keoghan übernehmen. Steven Knight, Schöpfer der Serie "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham", stellt das Drehbuch. Regie führt Tom Harper, der mit einigen Episoden der Serie schon Regieerfahrung sammelte.

Die Handlung soll sich im Jahr 1940 in Birmingham abspielen. "Mitten im Chaos des Zweiten Weltkriegs kehrt Tommy Shelby aus dem selbst auferlegten Exil zurück, um sich mit seiner bisher zerstörerischsten Abrechnung zu befassen", verrät eine Beschreibung von Netflix. "Da die Zukunft der Familie und des Landes auf dem Spiel steht, muss Tommy sich seinen eigenen Dämonen und seinem Vermächtnis stellen."

Auch eine Serienfortsetzung kommt

Doch mit dem Film ist es nicht getan: Die "Peaky Blinders"-Serie, die 2022 endete, erhält ein Sequel. Zwei neue Staffeln bestätigte die BBC zusammen mit Netflix. Geplant sind insgesamt sechs Episoden mit je 60 Minuten Laufzeit. Erneut ist Steven Knight mit an Bord, und auch die Fortsetzung soll wieder in Birmingham spielen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1953, schaut die englische Großstadt einer besseren Zukunft entgegen. Der Wettlauf um ein gewaltiges Wiederaufbauprojekt sorgt laut Ankündigung für "einen brutalen Wettbewerb [...] in einer Stadt beispielloser Möglichkeiten und Gefahren". Da darf auch Familie Shelby nicht fehlen, mitten im "blutgetränkten Herzen" der Stadt.