Netflix bestätigt: Keine 4. Staffel von Squid Game

In einem offiziellen Blogbeitrag auf Tudum, dem Online-Magazin von Netflix, wurde die Frage nach einer 4. Staffel endgültig beantwortet. Konkret heißt es dort: „In den letzten Sekunden von Staffel 3 schließt der Front Man sein Fenster zu Squid Game. Und die Serie tut das Gleiche. Regisseur Hwang hat bestätigt, dass Staffel 3, Episode 6 das endgültige und geplante Serienfinale von Squid Game ist. Der Thriller wird in Staffel 4 nicht wiederkehren.“

Weitergehen wird es trotzdem

Auch wenn die Hauptserie damit beendet ist, bedeutet das nicht das Aus für das Squid Game-Universum. Die letzte Szene in Episode 6 der dritten Staffel deutet klar auf eine US-Version hin, die von Netflix produziert wird. Dass es einen amerikanischen Ableger geben soll, bestätigte Regisseur Hwang bereits Ende 2024 im Interview mit dem Magazin The Wrap. Bislang war lediglich bekannt, dass David Fincher die Regie übernehmen soll. Fans kennen ihn von Projekten wie Fight Club oder House of Cards. Durch die Hinweise in Staffel 3 gilt es als wahrscheinlich, dass Cate Blanchett eine zentrale Rolle im Spin-off übernehmen wird. In der Schlussszene tritt sie als Recruiterin auf, während der Front Man mit ihr Blickkontakt aufnimmt – was auf eine mögliche Beteiligung seiner Figur schließen lässt. Weitere Details zu Cast oder Veröffentlichungstermin sind bislang nicht bekannt.

„Squid Game: The Challenge“ geht weiter

Unabhängig von der Hauptserie läuft auch das Reality-Spin-off Squid Game: The Challenge weiter. Die Show, in der reale Teilnehmer unter annähernd ähnlichen Spielbedingungen wie in der fiktiven Serie gegeneinander antreten, wurde von Netflix bereits für eine zweite Staffel verlängert. Die erste Staffel stieß auf großes Interesse – nicht zuletzt wegen der hohen Preisgeldsumme und der kontrovers diskutierten Spielbedingungen. Für Staffel 2 haben die Dreharbeiten bereits begonnen. Damit bleibt Squid Game auch nach dem Serienfinale ein zentrales Aushängeschild im Reality-Portfolio von Netflix.