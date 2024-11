Netflix-Serienerfolg: Monster-Star Javier Bardem wollte die Menendez-Brüder nicht treffen

1 Javier Bardem, hier beim Filmfestival in San Sebastian abgelichtet, hat einen Blick hinter die Kulissen des Netflix-Erfolgs "Monster" geboten. Foto: imago images/NurPhoto/COOLMedia

Im Netflix-Serienerfolg "Monster" spielt Oscarpreisträger Javier Bardem eine tragende Rolle. Die echten Menendez-Brüder wollte er vor Drehbeginn allerdings aus einem speziellen Grund nicht treffen.











In der zweiten Staffel der populären Anthologie-Serie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" spielte Schauspielstar Javier Bardem (55) eine eindrückliche Rolle. Er lieh der realen Figur José Menendez (1944-1989) sein Gesicht. In der Netflix-Show von "American Horror Story"-Schöpfer Ryan Murphy (59) missbraucht der seine eigenen Söhne Lyle (Nicholas Alexander Chavez, 25) und Erik Menendez (Cooper Koch, 28), die ihn schließlich - wie im echten Leben - grausam ermorden. Die heute noch lebenden Menendez-Brüder, die aktuell in einem Gefängnis in Kalifornien einsitzen, wollte Oscarpreisträger und "Dune"-Star Bardem jedoch vor dem Netflix-Dreh nicht besuchen, wie er jetzt "Variety" verriet.