Was bringt der Dezember? Wir stellen die zehn interessantesten Streaming-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. starten.

1. Get Millie Black

Es gibt Menschen, die behaupten, die Lebenszeit sei zu kurz, um sowohl Bücher zu lesen als auch Serien zu schauen. Man müsse sich entscheiden. Aber Schriftsteller wie Nick Hornby, David Schalko und nun der Booker-Preisträger Marlon James („Eine kurze Geschichte von sieben Morden“) beweisen, dass man sogar gleichzeitig Bücher schreiben und Serien produzieren kann. James erzählt in seiner ersten TV-Serie von der Ex-Scotland-Yard-Ermittlerin Millie-Jean Black, die in Jamaika Vermisste sucht. Sky/Wow, 3. Dezember

2. Star Wars: Skeleton Crew

Erwachsenwerden ist nichts für Feiglinge – vor allem, wenn man im „Star Wars“-Universum aufwächst. John Watts („Spider-Man: No Way Home“) inszeniert eine Coming-of-Age-Story, in der es um eine Gruppe Kinder geht, die sich irgendwo im Weltall verlaufen haben. Ein gewisser Jo Na Nawood (Jude Law) will ihnen dabei helfen, den Weg zurück nach Hause zu finden. Disney+, 3. Dezember

3. Tomorrow & I

Diese Miniserie ist Thailands Antwort auf die Science-Fiction-Anthologie „Black Mirror“: Jede Episode gleicht einer neuen grotesken Versuchsanordnung, die vorführt, wie sich die Welt und die thailändische Kultur in der Zukunft ändern könnten – etwa durch Klonen, durch Sexroboter oder KI-Götter. Netflix, 4. Dezember

4. Black Doves

Ihre letzte Serienrolle übernahm Keira Knightly vor 22 Jahren, als sie noch kein Star war. Sie hat also einiges aufzuholen. Vielleicht darf sie deshalb als Helen Webb in dem Agententhriller „Black Doves“ ganz viel auf einmal sein: zum Beispiel Spionin und Ehefrau, Killerin und hingebungsvolle Mutter. Netflix, 5. Dezember

5. The Franchise

Ein exzentrischer deutscher Regisseur, der mal eine Goldene Palme gewonnen hat, sich für Rainer Werner Fassbinder hält, aber aus irgendeinem Grund ausgewählt wurde, einen Superhelden-Film namens „Tecto“ zu inszenieren, ist nicht das einzige Problem des sich ständig am Rande des Nervenzusammenbruchs befindenden Regieassistenten Daniel. Dieser muss sich auch mit gealterten Theaterstars, unterforderten Oscar-Gewinnerinnen, einem Hauptdarsteller, der glaubt, sich in ein Schaf zu verwandeln, und seiner Ex herumschlagen, die zufällig auch die neue Produzentin des Films ist. „The Franchise“ von Sam Mendes ist eine herrlich überdrehte Satire auf Hollywoods Blockbuster-Industrie, bei der man mit Daniel Brühl als Regie-Snob viel Spaß hat. Sky, 6. Dezember

6. The Sticky

Endlich mal eine Hauptrolle für die großartige Margo Martindale, die zwar schon drei Emmys gewonnen hat aber nie der Star einer Produktion sein durfte. In „The Sticky“ spielt sie – basierend auf einer wahren Geschichte, die vor zwölf Jahren für Schlagzeilen sorgte – die toughe Ahornsirup-Produzentin Ruth Landry, die versucht, der Pleite zu entgehen, in dem sie sich mit einem Gangster und einem Sicherheitsmann verbündet, um Quebecs Ahornsirupvorräte zu klauen. Prime Video, 6. Dezember

7. Zorro

Wer alt genug ist, um mit der Vorabendreihe „Western von gestern“ aufzuwachsen, kennt Zorro als Held aus Schwarz-Weiß-Filmen der 1930er Jahre. Jüngere kennen ihn dagegen eher als Antonio Banderas. Jetzt endlich reitet Zorro wieder. In der Serie um die kalifornische Version von Robin Hood spielt Oscar-Preisträger Jean Dujardin den Titelhelden. Paramount+, 6. Dezember

8. Hundert Jahre Einsamkeit

Ja, es gibt tatsächlich Serienjunkies, die das ein oder andere Buch gelesen haben. Und all jene, die einst den 1967 erschienenen Roman „Hundert Jahre Einsamkeit“ des Literaturnobelpreis-Gewinners Gabriel García Márquez verschlangen, fürchten sich jetzt wahrscheinlich. Denn selbst als Serienfan hat man seine Zweifel, ob sich der magische Realismus des Buchs so einfach in eine Netflix-Fortsetzungsstory übersetzen lässt – auch wenn der 16-Teiler in Marquez’ Heimat Kolumbien produziert wurde. Netflix, 11. Dezember

9. Dexter: Original Sin

In der Serie „Dexter“ spielte Michael C. Hall sieben Jahre lang einen Serienkiller der Killer jagt. Nachdem schon 2021 die Fortsetzung „Dexter: New Blood“ erschien, erzählt nun „Dexter: Original Sin“ die Vorgeschichte, in der man Dexter Morgan (nun Patrick Gibson) als Studenten kennenlernt. Paramount+, 13. Dezember

10. Squid Game

Neues Spiel, neues Glück? Die koreanische Serie „Squid Game“ wurde im Jahr 2021 zu einem der größten Erfolge in der Geschichte von Netflix. Jetzt gehen in der zweiten Staffel die grausam-tödlichen Spiele ohne Grenzen weiter. Netflix, 26. Dezember