„House of the Dragon“ kehrt zurück, das „Star Wars“-Universum wird noch ein bisschen größer, und Daniel Brühl verwandelt sich in Karl Lagerfeld: elf Serien, die Sie im Juni nicht verpassen sollten.

Was bringt der Juni? Wir stellen die elf interessantesten TV-Serien vor, die bei Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Disney+ und Co. starten.

1. MAYOR OF KINGSTOWN

Mike McLusky hat auch in dritten Staffel des Krimidramas keinen leichten Job, beim Versuch zwischen Russenmafia, Polizei, Straßengangs, Gefängnisinsassen und Gefängniswärtern zu vermitteln. Jeremy Renner („Hawkeye“), der bei einem Unfall im Jahr 2023 fast gestorben wäre und sich über 30 Knochen gebrochen hatte, ist wieder in der Hauptrolle zu sehen. Dianne Wiest ist aber nach Staffel zwei ausgestiegen. Paramount+, 3. Juni

2. STAR WARS: THE ACOLYTE

„Kill Bill“ trifft „Die Eiskönigin“: So bezeichnet Leslye Headland ihre im „Star Wars“-Universum spielende Mystery-Thriller-Serie. Der Südkoreaner Lee Jung-jae, den man aus dem Netflix-Hit „Squid Game“ kennt, verwandelt sich hier in den Jedi-Meister Sol, der mit seiner Padawan Mae (Amandla Sentberg) eine Mordserie an Jedis untersucht. Disney+, 5. Juni

3. SWEET TOOTH

Die Serie „Sweet Tooth“, die selbst eine seltsame Kreuzung aus „Mad Max“ und „Bambi“ ist, erzählt von Gus (Christian Convery), einem Jungen, der halb Mensch und halb Hirsch ist. In einer Zukunft, in der die meisten Menschen durch eine Pandemie getötet wurden, sucht Gus in der dritten und letzten Staffel der Science-Fiction-Saga nach einem sicheren Ort für sich und seine Freunde und nach einem Mittel gegen die Seuche. Netflix, 6. Juni

4. HIERARCHY

Die Jooshin High School ist die ultimative Eliteschule in Südkorea: Wer hier unterrichtet wird, hat unermesslich reiche und mächtige Eltern. Doch dann wird dort der geheimnisvolle Kang Ha aufgenommen – und die scheinbar heile High-School-Welt gerät ins Wanken. Netflix, 7. Juni

5. BECOMING KARL LAGERFELD

Etwas schwerfällig kommt dieses Biopic daher, dass den Aufstieg des Modedesigners Karl Lagerfeld in Paris zwischen 1972 und 1981 nacherzählt. Während Daniel Brühl mehr oder weniger inspiriert Lagerfeld-Zitate aufsagt, dürfen sich andere Darstellerinnen und Darsteller bei diesem Siebziger-Jahre-Kostümball als Yves Saint Laurent, Paloma Picasso, Marlene Dietrich oder Andy Warhol verkleiden. Man muss schon Hardcore-Haute-Couture-Fan sein, um das wirklich unterhaltsam zu finden. Disney+, 7. Juni

6. AUS MANGEL AN BEWEISEN

Im Jahr 1990 hat Alan J. Pakula schon einmal Scott Turows Bestseller „Aus Mangel an Beweisen“ verfilmt – mit Harrison Ford in der Rolle des Staatsanwalts Rusty Sabichs, der zum Mordverdächtigen wird. Nun sorgt J. J. Abrams („Lost“, „Star Trek“, „Star Wars“) dafür, dass sich der Gerichtsserien-Experte David E. Kelley („Ally McBeal“, „Goliath“) in der achtteiligen Neuverfilmung mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle nicht zu sehr in juristischen Feinheiten verheddert. Apple TV+, 12. Juni

7. THE BOYS

Eric Kripkes bitterböse Superheldensatire „The Boys“ geht in die vierte Runde: Homelander (Anthony Starr) baut seine Macht mehr und mehr aus, während Billy Butcher (Karl Urban) den Rückhalt in seinem Team, das die finsteren Machenschaften des Superhelden-Konzerns Vought aufdecken will, verloren hat. Können sie sich noch einmal zusammenraufen, während die Welt am Abgrund steht? Amazon Prime Video, 13. Juni

8. HOUSE OF THE DRAGON

In Westeros nichts Neues: Auch in der zweiten Staffel des „Game of Thrones“-Prequels „House of the Dragon“ wird erbittert, äußerst grausam und mit der Hilfe von Drachen um den Platz auf dem Eisernen Thron gekämpft. Aegon oder Rhaenyra? Das ist hier die Frage im Hause Targaryen. Nach acht Episoden, die HBO dem Trend zum Bingewatching trotzend Woche für Woche veröffentlicht, weiß man mehr. Wow/Sky, 17. Juni

9. WE WERE THE LUCKY ONES

Georgia Hunters Roman „We Were the Lucky Ones“ erzählt die Geschichte der polnisch-jüdischen Familie Kurc, die während des Zweiten Weltkriegs auseinandergerissen wird. Die Familienmitglieder fliehen, um den Nazis zu entkommen in verschiedene Ecken der Welt. Doch ihr Wille zu überleben und wieder zusammenzufinden ist groß. In der achtteiligen Miniserien-Adaption spielen unter anderem Joey King und Logan Lerman Hauptrollen, die selbst Angehörige von Holocaust-Überlebenden sind. Disney+, 19. Juni

10. KAULITZ & KAULITZ

Ein Ergebnis des Hollywood-Autorenstreiks war, dass Streamingdienste wie Netflix mehr und mehr Reality-Formate ins Programm geholt haben. Und auch in Deutschland ist man auf den Geschmack gekommen. In acht Episoden begleitet die Serie Bill und Tom Kaulitz, das berühmteste deutsche Zwillingspaar seit Alice und Ellen Kessler, durch ihren schrillen Alltag. Netflix, 25. Juni

11. SUPACELL

Netflix macht um die britische Serie „Supacell“ ein ziemlich großes Geheimnis. Nicht einmal den genauen Starttermin im Juni verrät der Streamingdienst bisher. Das macht schon ein bisschen neugierig auf die Serie, in der es um fünf Menschen in Süd-London gehen soll, die unerwartet zu Superhelden werden. Netflix, Juni