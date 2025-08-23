Netflix-Serie: Todesfall bei Dreharbeiten – „Emily in Paris“ unterbrochen

Kurz vor Ende des Drehs der fünften Staffel in Venedig stirbt ein Regieassistent. Vermutet wird, dass der gebürtige Venezianer einen Herzinfarkt erlitt.
Wegen eines Todesfalls sind die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Emily in Paris“ kurz vor dem geplanten Ende unterbrochen worden. Während des Drehs in einem Hotel in Venedig brach ein 47 Jahre alter Regieassistent zusammen, wie vonseiten der Stadtverwaltung bestätigt wurde. Der Italiener konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Vermutet wird, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitt. Unklar ist, wie lange die Dreharbeiten unterbrochen bleiben.