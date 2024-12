„Squid Game 2“ auf Netflix: Fortsetzung des Kult-Hits

1 Spieler 456 ist zurück (Lee Jung-jae als Seong Gi-Hun) in der zweiten Staffel von „Squid Game“. Foto: Netflix/No Ju-han

Die zweite Staffel der südkoreanischen Netflix-Serie „Squid Game“ verpackt psychologische Studien und Kapitalismuskritik erneut grandios in einen artifiziellen Thriller.











Wieder beginnt der Tag mit dem dritten Satz aus Joseph Haydns Trompetenkonzert. Als Gi-Hun die Augen aufmacht, erlebt er ein Déjà-vu. Er findet sich inmitten eines Schlafsaals voller Menschen wieder, die wie er grün-weiße Trainingsanzüge tragen, sich von Haydn aufgeweckt, die Augen reiben – nicht ahnend, was sie hier erwartet. Doch es wird nicht lange dauern, bis Johann Strauss’ Walzer „An der schönen blauen Donau“ die erste Aufgabe einleitet: eine Variante des Kinderspiels „Rotes Licht, Grünes Licht“, das gleich für viele der Teilnehmenden tödlichen enden wird: Willkommen zurück bei „Squid Game“, in einer morbiden Arena, in der die Perversionen des kapitalistischen Gesellschaftssystems wie unter einem Vergrößerungsglas ins grelle Licht gezerrt werden. Willkommen zurück auf einem grotesk-zynischen Spielplatz, der vorführt, zu welchen Grausamkeiten, die menschliche Psyche in der Lage ist, wenn die Wahl lautet: Ich oder die anderen.