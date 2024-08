Netflix-Serie One Piece: Katey Sagal ergänzt den Cast

Mit Katey Sagal und Mark Harelik betreten zwei neue Gesichter das "One Piece"-Universum. Die Schauspieler übernehmen bekannte Rollen in der zweiten Staffel der Netflix-Serie.

Netflix hat mit Katey Sagal (70) den "One Piece"-Cast der zweiten Staffel um ein prominentes Gesicht erweitert. Neben ihr verpflichtete der Streamingdienst Mark Harelik (73). Wie das Medienunternehmen am Mittwoch (21. August) auf Social Media verkündete, werde Sagal in die Rolle von Dr. Kureha schlüpfen. Harelik trete in der Verfilmung der Manga-Reihe als Quacksalber Dr. Hariluk auf.

Fans freuen sich über Besetzung

Viele Fans wünschten sich Schauspielerin Jamie Lee Curtis (65) als Dr. Kureha, die jedoch absagen musste. "Sie liebt die Sendung. Sie hat zu viele Filme und Fernsehsendungen, für die sie in Produktion geht, so dass unsere Produktionstermine nicht passen werden", teilte die leitende Produzentin Becky Clements in einem "Deadline"-Interview mit.

Lesen Sie auch

Dennoch feierte die Fangemeinde um den Manga von Eiichirō Oda (49) Sagal als würdige Vertreterin. "Ich war so traurig wegen Jamie Lee Curtis, aber Frau Sagal wird fantastisch sein!! Tolles Casting", zeigte sich eine Person begeistert. "Wisst ihr was, dafür, dass Jamie Lee nicht dabei ist, ist das ein super zweiter Platz", pflichtete ihr ein weiterer Fan bei. Kommentare machten zudem auf den Nachnamen von Harelik aufmerksam, der dem seines Filmcharakters stark ähnelt.

Diese Titel machten sie bekannt

Harelik war mit seinem Auftritt in "Breaking Bad" und "The Big Bang Theory" bereits in zwei Serien-Klassikern zu sehen. Zudem stand er für die Dramedy-Serie "The Rookie" und "Jurassic Park III" (2001) vor der Kamera. Sagal machte sich unter anderem mit ihrem Auftritt in der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" und der Dramaserie "Sons of Anarchy" einen Namen. Daneben arbeitet Sagal als Sängerin und lieh als Synchronsprecherin unter anderem der Figur Leela aus "Futurama" ihre Stimme.

Zwei Wochen nach dem Erscheinen der ersten Staffel kündigte Netflix im September 2023 die Fortsetzung der Erfolgsserie an. In fast 50 Ländern erreichte die Show zu diesem Zeitpunkt den ersten Platz der meistgesehenen Titel. Wann die neuen Folgen auf der Streamingplattform erscheinen, ist noch unklar.