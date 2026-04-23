Netflix-Serie: Mit dem Tuk Tuk in die Bussi Bussi-Bar

Im März 2025 steht Marvin Kren an einem der vielen Kanäle von Bangkok und schwitzt. Zur Abwechslung steht einmal kein Nachtdreh auf dem Programm, die Sonne knallt bei weit über 30 Grad und trotz drückender Luftfeuchtigkeit bleiben die angekündigten Schauer aus. Die Entscheidung, die zweite Staffel der von ihm erdachten Serie „Crooks“ (jetzt zu sehen bei Netflix) zu einem guten Teil auch in der thailändischen Hauptstadt spielen zu lassen, bereut der österreichische Regisseur dennoch für keinen Moment. Und man muss am Set nur den Blick schweifen lassen, über die bunten, vorbeigleitenden Bötchen, die zahllosen Vogelkäfige, Lampions und Opfergaben sowie den riesigen, goldenen Buddha von Wat Paknam (halb eingerüstet, wovon digitaler Technik sei Dank nun in der Serie nichts zu sehen ist) im Hintergrund, um zu verstehen, warum Kren und sein Team rund um die Hauptdarsteller Frederick Lau und Christoph Krutzler die Hitze gerne in Kauf nehmen.

Die erste Staffel nahm ihren Anfang vor zwei Jahren in Berlin: Ex-Tresorknacker Charly (Frederick Lau) wurde da entgegen bester Absichten von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt und zum Raub einer kostbaren russischen Münze gezwungen, womit für ihn und Joseph, dem Fahrer eines Wiener Gangster-Clans, ein turbulenter Roadtrip beginnt. In den neuen Folgen nun hat Joseph sich samt Münze nach Bangkok abgesetzt. Doch erstens ist auch dort die Unterwelt ein gefährliches Pflaster – und zweitens muss bald auch Charly gen Fernost aufbrechen, als er abermals von außen unter Druck gesetzt wird.

Lust, in eine fremde Kultur einzutauchen

„Ich wollte mir selbst eine Herausforderung stellen“, erklärt Kren ein gutes Jahr später mit Blick auf rund drei Monate Dreharbeiten in Thailand. „Mittel- und Südeuropa hatten wir in der ersten Staffel hinlänglich erzählt, jetzt suchte ich nach einem exotischeren Ort für die Geschichte. Ich hatte Lust, in eine fremde Kultur einzutauchen, die auch dem Publikum wirklich spannende Schauwerte bietet. So kam ich auf Thailand. Das ist für viele ja ein Sehnsuchtsort, aber sich mit der verbotenen Welt der Bangkoker Nacht auseinanderzusetzen, war auch erzählerisch enorm reizvoll.“

Genau wie Hauptdarsteller Lau, für den Thailand eigener Aussage nach in Sachen Urlaub schon seit langen Jahren so etwas wie eine zweite Heimat war, kannte auch Kren das Land bisher nur als Tourist. Für die Dreharbeiten brachte der Wiener seine Frau und die beiden kleinen, noch nicht schulpflichtigen Kinder mit nach Bangkok.

Den lokalen Bösewicht spielt Thai-Popstar D Gerrard

Noch vor Weihnachten 2024 bezog die Familie ein zentral gelegenes Hotel-Apartment, nahe genug an den meisten Locations und vor allem in Fußnähe zu Krens Lieblingsrestaurant Sri Trat (in dem unter anderem ein tatsächlich unvergesslicher Sticky Mango Rice als Dessert serviert wird, wie Mitreisende bezeugen können).

Inspiration fand Kren, das zeigt die „Crooks“-Fortsetzung eindrücklich, vor Ort in vielfacher Hinsicht. Der Bussi Bussi-Bar etwa, zentraler Schauplatz der neuen Folgen, diente ein reales, von zwei Österreichern betriebenes Etablissement als Vorbild. Auch in der Besetzung der Nebenrollen hinterließ die einzigartige Atmosphäre vor Ort Spuren. Piya-phong Dam-mu-nee bekam die Rolle als Tuk Tuk-Fahrer Big F, nachdem er aufgrund seines Körperumfangs einem Assistenten des Regisseurs im Straßenverkehr ins Auge gefallen war. Den lokalen Bösewicht spielt Thai-Popstar D Gerrard. Und als dessen Schwester verpflichtete Kren mit Mimi Tao kurzfristig eine Transfrau, nachdem ihn das Model mit eigenwilliger Präsenz beeindruckte.

Mischung aus Action und Humor: Christoph Krutzler (links) und Frederick Lau in einer Szene der zweiten Staffel von „Crooks“. Foto: Netflix/dpa/Sasha Ostrov

Dass Kren einen Blick für schräge Typen und ausgefallene Locations hat, aber auch ein Händchen für eine nicht alltägliche Mischung aus Action und Humor, hat für Lau nur bedingt etwas mit typisch österreichischer Exzentrik zu tun. „Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, wie er aufgewachsen ist“, sagt der Berliner. „Sein Vater war Boxer und hatte eine Kneipe. Diese Welt und die Menschen darin hat Marvin sich schon als kleines Kind angeguckt und eine Faszination für diese Abgründe entwickelt. Mit Marvin zu arbeiten, heißt wirklich ans Eingemachte gehen. Das ist eine ganz andere Nummer, ein echtes Ereignis. Ich glaube, er ist einer der ganz wenigen im deutschsprachigen Raum der erzählerisch einen solchen Mut und eine solche Verrücktheit hat. Es gibt sonst eigentlich niemanden, der so viel Sinn für das Morbide und Dunkle hat, und eine Lebendigkeit entwickelt, die wirklich seine Geschichten zum Strahlen bringt.“

Lau erlitt beim Schlussspurt einen Bandscheibenvorfall

Die Monate in Bangkok hat Kren jedenfalls als „wilden, tollen Traum“ in Erinnerung behalten, was nicht heißt, dass die Dreharbeiten nicht ohne Herausforderung waren: „Die Hitze hat uns Europäern wirklich zu schaffen gemacht, und auch die Luftqualität. Da brauchten wir erst einmal ein paar Wochen, um unsere Körper und unseren Biorhythmus darauf einzustellen.“ Und er fährt fort: „Die Sprache war aber natürlich auch eine Schwierigkeit. Alles vom Deutschen erst auf Englisch und dann auch noch mal ins Thailändische zu übersetzen, das hat einfach viel Zeit gekostet.“ Auf seine Crew lässt er allerdings nichts kommen: „In Sachen Dimension und Größe, aber auch Teamgeist und Respekt war das eine einzigartige Dreherfahrung. Mein Team war das professionellste, mit dem ich je gearbeitet habe!“ Dass allgemein dieser Tage viele westliche Produktionen – man denke an „The White Lotus“ – gerne in Thailand drehen, wundert ihn also nicht.

Dicke Luft und große Hitze: Regisseur Marvin Kren. Foto: Netflix/Starck

Was Kren zum Zeitpunkt des Bangkok-Drehs damals noch nicht wusste: die sich nach einer kleinen Osterpause anschließenden letzten Produktionswochen zuhause in Österreich sollten sich trotz angenehmerer Temperaturen als noch anstrengender entpuppen. Denn zwischen der archaischen Alpenbergwelt bei Salzburg und der gediegenen Schönheit von Wien, die in der Serie nun beide den perfekten, größtmöglichen Gegensatz zum chaotischen Trubel von Bangkok darstellen, litt Lau an einem Bandscheibenvorfall und konnte die Dreharbeiten nur unter größter Kraftanstrengung zu Ende bringen. Dass für Kren das Kapitel „Crooks“ nun mit der zweiten Staffel erst einmal abgeschlossen ist, hat allerdings andere Gründe: „Man soll ja niemals nie sagen, wenn es um Fortsetzungen geht. Aber ich brauche jetzt erst einmal eine Pause und will mich ganz anderen, neuen Welten widmen.“

Regisseur Marvin Kren

Actionspezialist

Der 1980 in Wien geborene Regisseur Marvin Kren wurde 2017 mit der TV-Serie „4 Blocks“ bekannt – so mutig und authentisch hatte sich bisher keine Story in das Milieu der Clans in Berlin-Neukölln gewagt. Dafür gab es den Deutschen Fernsehpreis. In einer der Hauptrollen schon da: der Schauspieler Frederick Lau.

Serie

Bei Netflix sind jetzt alle Folgen der zweiten „Crooks“-Staffel zu sehen.