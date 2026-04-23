Netflix-Serie: Mit dem Tuk Tuk in die Bussi Bussi-Bar

„Crooks“ ist zurück! Netflix zeigt die zweite Staffel der ziemlich wilden Gangstergeschichte rund um Tresorknacker Charly und seinen Kumpel Joseph.
Im März 2025 steht Marvin Kren an einem der vielen Kanäle von Bangkok und schwitzt. Zur Abwechslung steht einmal kein Nachtdreh auf dem Programm, die Sonne knallt bei weit über 30 Grad und trotz drückender Luftfeuchtigkeit bleiben die angekündigten Schauer aus. Die Entscheidung, die zweite Staffel der von ihm erdachten Serie „Crooks“ (jetzt zu sehen bei Netflix) zu einem guten Teil auch in der thailändischen Hauptstadt spielen zu lassen, bereut der österreichische Regisseur dennoch für keinen Moment. Und man muss am Set nur den Blick schweifen lassen, über die bunten, vorbeigleitenden Bötchen, die zahllosen Vogelkäfige, Lampions und Opfergaben sowie den riesigen, goldenen Buddha von Wat Paknam (halb eingerüstet, wovon digitaler Technik sei Dank nun in der Serie nichts zu sehen ist) im Hintergrund, um zu verstehen, warum Kren und sein Team rund um die Hauptdarsteller Frederick Lau und Christoph Krutzler die Hitze gerne in Kauf nehmen.