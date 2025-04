Netflix-Serie machte sie zum Weltstar: Wednesday-Star Jenna Ortega vermisst die Anonymität vor dem Ruhm

Erst vor wenigen Tagen gab der Streamingdienst Netflix das Datum für die Rückkehr der Erfolgsserie "Wednesday" bekannt. Am 6. August wird Jungstar Jenna Ortega wieder in ihrer Paraderolle als Wednesday Addams zu sehen sein. Gegenüber dem "V Magazine" sprach die 22-Jährige jetzt darüber, wie sehr der Erfolg ihrer Netflix-Serie ihr Leben verändert hat.

"Wednesday" veränderte für Jenna Ortega alles

Auf die Frage ihres Gesprächspartners, Musiker The Weeknd, ob der ehemalige Disney-Star die "Anonymität" aus den Anfangsjahren seiner Karriere vermisse, antwortete Ortega: "Oh, auf jeden Fall." Obwohl sie schon vor der Netflix-Show hochkarätige Rollen gespielt hatte, etwa im ikonischen Horrorfilm-Franchise "Scream", habe "erst diese Serie, der Tag der Woche ('Wednesday') alles ins Rollen gebracht".

Besonders genossen habe sie im Rückblick die rauen Jahre zu Anfang ihrer Karriere, die sie wie folgt beschreibt: "Ich schlief im Auto, fuhr durch ganz L.A. zu Vorsprechen und wartete wochenlang und hatte das ungute Gefühl, dass ich den Job, den ich wirklich wollte, nicht bekommen würde. Der Adrenalinrausch war so aufregend."

Künftig auch als Regisseurin erfolgreich?

Schon von 2014 bis 2019 war Ortega als jüngere Version von Hauptdarstellerin Gina Rodriguez in der Comedy-Serie "Jane the Virgin" zu sehen. Auch in "You - Du wirst mich lieben" über den von Penn Badgley gespielten Stalker Joe Goldberg sammelte sie erste Netflix-Erfahrungen.

Künftig könne sich Ortega auch vorstellen, selbst hinter die Kamera zu wechseln. Schon im Alter von zwölf Jahren habe sie ein Drehbuch verfasst, das sie seitdem immer weiter verfeinern würde, enthüllt Ortega noch im Interview mit The Weeknd.

Derzeit sei sie damit beschäftigt, "die ersten Schritte zu unternehmen, um es zu realisieren, was wirklich interessant ist". Um welche Geschichte es sich dabei handelt oder in welches Genre ihre Original-Idee fällt, verrät Ortega in dem Gespräch indes nicht. Bei der zweiten "Wednesday"-Staffel fungierte sie hingegen erstmalig auch als ausführende Produzentin - und sammelte so Erfahrungen für die Arbeit hinter den Kulissen Hollywoods.