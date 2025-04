Netflix-Serie: Hauptdarsteller Owen Cooper hat Adolescence selbst nicht gesehen

Als Hauptdarsteller einer der erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres hätte man allen Grund, sich die Folgen selbst stolz anzusehen. Doch Owen Cooper (15), Breakout-Star der britischen Serie "Adolescence", geht einen anderen Weg. In einem Interview mit dem US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" überraschte der Jungschauspieler mit einem unerwarteten Geständnis.

"Ich habe die Show nicht vollständig gesehen", gab Cooper zu. "Ich schaue mich einfach nicht gerne selbst an - und jetzt sagt Jack, dass sie in Schulen gezeigt wird... das ist mein schlimmster Albtraum!" Mit Unterstützung der britischen Regierung hat Netflix angekündigt, "Adolescence" zur Aufklärung in Schulen im Vereinigten Königreich zu zeigen. Die Serie thematisiert, wie Jugendliche durch Online-Radikalisierung und Misogynie beeinflusst werden können.

Lesen Sie auch

Veränderter Schulalltag nach Mega-Erfolg

Owen Cooper spielt in der vielbeachteten Netflix-Serie einen 13-jährigen Jungen namens Jamie Miller, der des Mordes an einer Mitschülerin beschuldigt wird. Die Performance zusammen mit seinen Mitschülern anzuschauen, kommt für den Teenager nicht infrage. "Ich werde es mir in meiner eigenen Schule nicht anschauen, keine Chance", stellte er klar. Er werde vielleicht die Episoden eins, zwei und vier schauen, aber auf keinen Fall die dritte. Genau in dieser Episode begeisterte Cooper die Zuschauer ironischerweise am meisten mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten.

Seine Rückkehr in den Schulalltag nach dem plötzlichen Ruhm beschrieb Cooper in einem früheren Interview mit der "New York Times" als "etwas verrückt". Sein Serien-Vater Stephen Graham (51) erläuterte im Gruppengespräch, dass der Schauspieler am ersten Tag nach seiner Rückkehr viel Aufmerksamkeit von jüngeren Schülern erhielt. Am zweiten Tag gab es "ein bisschen Ärger", wie Cooper es nannte - Kinder kamen auf ihn zu, riefen seinen Namen und liefen dann weg.

114 Millionen Views für "Adolesence"

Selbst, wenn Cooper die Serie selbst nicht gesehen hat - über zu wenig Views kann sich Netflix definitiv nicht beschweren. "Adolescence" hat einen Nerv getroffen. Das in vier einstündigen Takes gefilmte Drama hat sich zur demnach vierterfolgreichsten Netflix-Serie und zum populärsten britischen Titel entwickelt - mit bereits 114 Millionen Views in nur rund vier Wochen.

Die Serie hat Owen Cooper, für den es die erste Schauspielerfahrung überhaupt war, bereits zu seiner nächsten Rolle verholfen. Er wurde für Emerald Fennells (39) kommende "Wuthering Heights"-Adaption als junger Heathcliff neben Margot Robbie (34) und Jacob Elordi (27) gecastet.