Netflix-Sequel der 90er-Komödie: Adam Sandler: Nächster alter Bekannter für Happy Gilmore 2

1 Dennis Dugan (l.) und Adam Sandler am Set von "Happy Gilmore" (1996). Foto: imago/Capital Pictures / CAP/KFS

Mit Dennis Dugan hat der nächste Schauspieler aus "Happy Gilmore" für die Fortsetzung mit Adam Sandler unterschrieben. Dugan stand bei der Kultkomödie von 1996 nicht nur vor der Kamera.











Link kopiert



"Happy Gilmore 2", die Fortsetzung von Adam Sandlers (58) Kultfilm von 1996, nimmt weiter Gestalt an. Mit Dennis Dugan (78) hat der nächste Darsteller aus dem Original unterschrieben. Dies berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Dennis Dugan verkörperte in "Happy Gilmore" den Chef der Golf-Tour, an der Adam Sandlers Hauptfigur als Außenseiter teilnimmt.

Doch Dennis Dugan war für "Happy Gilmore" nicht nur vor der Kamera aktiv, sondern auch als Regisseur. Diese Funktion wird er bei dem Sequel aber nicht einnehmen. Regie bei der für Netflix entstehenden Fortsetzung führt Kyle Newacheck (40). Der inszenierte Adam Sandler bereits für Netflix in "Murder Mystery". Lesen Sie auch Dennis Dugan arbeitete ebenfalls mehrfach mit Sandler zusammen. Neben "Happy Gilmore" saß er bei sieben weiteren Filmen des Comedy-Superstars auf dem Regiestuhl. Darunter waren "Big Daddy", "Leg dich nicht mit Zohan an" oder der berüchtigte Flop "Jack and Jill". "Happy Gilmore 2": Diese Stars aus Teil eins sind dabei Adam Sandler spielt in "Happy Gilmore 2" natürlich wieder den cholerischen Möchtegern-Eishockeyspieler, der dank seines harten Schlags Erfolg im Golf hat. Christopher McDonald (69) verkörpert erneut dessen Rivalen Shooter McGavin. Julie Bowen (54) kehrt als Happys Schwarm Virginia zurück. Ebenfalls dabei: Ben Stiller (58), der in Teil eins eine Minirolle als fieser Pfleger von Happys Großmutter hatte. Neu an Bord sind "The Substance"-Star Margaret Qualley (30), Sänger Bad Bunny (30) und Benny Safdie (38), der als Regisseur Adam Sandler in "Der schwarze Diamant" anleitete. Der Footballer und Taylor-Swift-Partner Travis Kelce (35) soll einen Cameo-Auftritt haben.