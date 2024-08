Berlin - Es ist August, der sogenannte TV-Herbst beziehungsweise Streaming-Herbst beginnt allmählich. Unter anderem wird in den kommenden Wochen die erste deutschsprachige Serie von Apple TV+ ihre Premiere haben.

Der Ende 2019 gegründete Streamingdienst ("Ted Lasso") konkurriert als Video-on-Demand-Dienst mit Anbietern wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video.

Lesen Sie auch

Die Konkurrenten hatten ihre deutschen Serienpremieren schon 2017 ("Dark" bei Netflix, "You Are Wanted" bei Prime) beziehungsweise 2023 ("Sam - Ein Sachse" bei Disney+).

Auch wenn die Veröffentlichung der neuen Staffel der Kultserie "The White Lotus" zum Beispiel erst 2025 ansteht, gibt es bis zum Jahresende eine Menge Stoff zu sehen.

Unter anderem dürfte auch der derzeitige Animations-Kinohit "Alles steht Kopf 2" ins Programm von Disney+ gehoben werden.

Es ist höchste Zeit für eine - selbstverständlich unvollständige - Auswahl anstehender Ereignisse bei den großen Streamingdiensten. Los geht's:

"The Bear" - Staffel 3

Beim amerikanischen Streamingdienst Hulu läuft sie schon seit Ende Juni, hierzulande kommt die dritte Staffel der vielfach ausgezeichneten Serie "The Bear" mit Jeremy Allen White als Koch Carmy am 14. August bei Disney+.

"Perfekt verpasst" mit Engelke und Pastewka

Viele können kaum glauben, dass Anke Engelke und Bastian Pastewka noch nie zusammen eine fiktionale Serie gemacht haben - aber es ist so. "Perfekt verpasst" startet bei Prime Video am 15. August. Es geht um zwei Singles, die in der gleichen Stadt wohnen, sich aber mal begegnen müssten, um vielleicht zum perfekten Paar zu werden.

"Emily in Paris" - Staffel 4

Hach, Paris, Stadt der Liebe. Im wirren Privat- und Geschäftsleben der Amerikanerin Emily (Lily Collins), die in der französischen Hauptstadt ihr Glück sucht, geht es weiter. Die erste Hälfte der vierten Staffel erscheint am 15. August bei Netflix und die zweite (Folgen 6 bis 10) dann am 12. September. Auch Philippine Leroy-Beaulieu als Vorgesetzte Sylvie Grateau ist wieder in der kitsch- und klischeebeladenen Erfolgsserie dabei. Superbe!

"Máxima" - RTL+

Die Serie gilt als die niederländische Antwort auf den Netflix-Hit "The Crown" über Elizabeth II., also die Queen. Der Sechsteiler "Máxima" (ab 17. August bei RTL+) handelt von der aus Argentinien stammenden Máxima Zorreguieta (Delfina Chaves) und ihrer mit Hindernissen versehenen Liebesgeschichte mit dem heute amtierenden König Willem-Alexander (Martijn Lakemeier). Sebastian Koch spielt Claus von Amsberg, den Mann von Königin Beatrix.

"Kaos" mit Jeff Goldblum

Das hat dem Serienuniversum noch gefehlt und scheint eigentlich nur folgerichtig: griechische Mythologie als eine Art US-Soap. Am 29. August startet bei Netflix die Serie "Kaos" mit dem unvergleichlichen Jeff Goldblum. Er spielt den grausamen Göttervater Zeus, der kurz vor seiner Entmachtung steht – ohne es zu ahnen. Das Projekt stammt von den Autoren von "The End of the F***ing World" und den Produzenten der Serie "Chernobyl".

"Die Ringe der Macht" - Staffel 2

Das "Herr der Ringe"-Prequel wurde 2022 ein Hit für Prime Video. Die erste Staffel hatte wohl mehr als 100 Millionen Abrufe, führte zu vielen neuen Abos. In der zweiten Staffel ab 29. August steht J.R.R. Tolkiens Bösewicht Sauron (Charlie Vickers) im Mittelpunkt - und die Verdunkelung des Zweiten Zeitalters von Mittelerde.

"Der Upir" - Vampir-Comedy mit Yardım und Schamoni

Burgerbuden-Besitzer Eddie (Fahri Yardım) wird bei einer Hausbesichtigung in Berlin im Keller von Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen. "Ab diesem Moment beginnt Eddies Verwandlung vom Menschen zum Blutsauger. Diese Metamorphose kann er nur verhindern, indem er Igor als Upir bedingungslos zu Diensten steht" erklärt Joyn seine achtteilige Serie, die am 18. September startet.

"The Penguin" mit Colin Farrell

Die Spin-off-Serie "The Penguin" mit Colin Farrell in der Hauptrolle setzt die Verbrechersaga "The Batman" (2022) von Filmemacher Matt Reeves fort. Der von der Showrunnerin Lauren LeFranc entwickelte Achtteiler dreht sich um Bösewicht Oz Cobb (aka "The Penguin"). Start ist am 20. September mit wöchentlich einer Episode auf Sky und dem Streamingdienst Wow.

"Where’s Wanda?" mit Makatsch und Stein

Am 2. Oktober startet die erste deutschsprachige Serie von Apple TV+ mit zwei Folgen. Die sogenannte Dark Comedy mit Heike Makatsch und Axel Stein dreht sich um ein Paar, das verzweifelt nach seiner vor Monaten spurlos verschwundenen Tochter Wanda sucht. Bis 13. November kommt dann jeden Mittwoch eine neue der insgesamt acht Folgen.

"Heartstopper" - Staffel 3

Die queere Lovestory mit den Hauptdarstellern Kit Connor und Joe Locke geht am 3. Oktober weiter. Neben all der Romantik in der britischen Coming-of-Age-Serie wurde es am Ende der zweiten "Heartstopper"-Staffel auch ernst. Staffel drei dürfte sich viel um psychische Gesundheit drehen, etwa um die Essstörung von Lockes Figur Charlie.

"Disclaimer" mit Blanchett und Kline

Die siebenteilige Psychothriller-Serie "Disclaimer" bei AppleTV+ (zwei Episoden am 11. Oktober, dann freitags immer eine bis 15. November) hat eine Top-Besetzung mit Stars wie Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen und Lesley Manville. Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón ("Gravity", "Roma") erzählt - basierend auf dem Bestseller "Deadline" von Renée Knight - die Geschichte einer Journalistin, die von einem Unbekannten einen Roman erhält, der dunkle Geheimnisse zu enthüllen droht.

"Spellbound" - Animationsspaß

Der Netflix-Film "Spellbound" stammt von den kreativen Köpfen hinter "Toy Story" und der Co-Regisseurin von "Shrek – Der tollkühne Held". Eine junge Prinzessin will ihr Königreich retten, nachdem ihre Eltern auf mysteriöse Weise in Monster verwandelt worden sind.

"Senna"

Die brasilianische Formel-1-Ikone Ayrton Senna bekommt bei Netflix ein Denkmal gesetzt. Der legendäre Fahrer verunglückte 1994 tödlich in Imola. Am 29. November startet die sechsteilige Miniserie "Senna". "Die fiktive Produktion erzählt Sennas beeindruckenden wie tragischen Lebensweg nach. Die Serie über den dreifachen Weltmeister beginnt mit seinem Umzug nach England, wo er in die Formel Ford einsteigt und endet mit seinem tragischen Unfall..." Die Hauptrolle spielt der brasilianische Star Gabriel Leone.

"Squid Game" - Staffel 2

Die blutige Serie "Squid Game" rund um tödliche Wettkämpfe für ein hohes Preisgeld war 2021 der Überraschungshit im Bewegtbildmarkt und ist bis heute die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt - ein Hype. Nun geht es Weihnachten (26. Dezember) mit Staffel zwei weiter. Die Serie trifft offenbar global einen Zeitgeist, dreht sie sich doch um wachsende Ungleichheit, Diskriminierung sozialer Minderheiten und extremen Leistungsdruck.