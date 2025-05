1 Netflix rollt weltweit ein neues Design aus. Foto: Hamara/ Shutterstock

Der Streaming-Anbieter Netflix führt in den kommenden Wochen ein neues Design für seine TV-Anwendung ein. Wie das Unternehmen auf seinem eigenen News-Portal „Tudum“ mitteilte, soll die überarbeitete Benutzeroberfläche die Auswahl erleichtern und personalisierte Inhalte stärker in den Vordergrund rücken. Der Rollout beginnt am 19. Mai 2025 und wird schrittweise auf kompatiblen Fernsehgeräten und Streaming-Boxen verfügbar sein.