1 Die Moderatoren der deutschen Version von "Love is Blind": Steffi Brungs und Chris Wackert. Foto: Netflix

Es ist offiziell: "Love is Blind: Germany" bekommt eine zweite Staffel. Das gab Netflix im Rahmen eines Events bekannt.











Link kopiert



Fans dürfen sich freuen: Netflix hat offiziell eine zweite Staffel von "Love is Blind: Germany" angekündigt. Die Neuigkeit wurde im Rahmen eines "Next on Netflix 2025"-Event enthüllt. Genaue Details zu den neuen Episoden sind aber noch rar.