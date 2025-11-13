Netflix eröffnet das „Netflix House“ – ein begehbares Erlebnis rund um Serien- und Filmwelten mit kostenfreiem Eintritt ins Haus und zusätzlichen, buchbaren Attraktionen.
Netflix hat in den USA mit „Netflix House“ ein neues, dauerhaftes Freizeit- und Erlebnisangebot für Serien- und Filmfans eröffnet. Der erste Standort im Einkaufszentrum King of Prussia bei Philadelphia ist geöffnet; ein zweites Haus im Galleria Dallas startet am 11. Dezember. Für Las Vegas ist ein weiterer Standort für 2027 geplant.