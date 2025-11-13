Durch einen roten Umschlag gelangen Besucher in das Netflix House.
1
Durch einen roten Umschlag gelangen Besucher in das Netflix House. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire

Netflix eröffnet das „Netflix House“ – ein begehbares Erlebnis rund um Serien- und Filmwelten mit kostenfreiem Eintritt ins Haus und zusätzlichen, buchbaren Attraktionen.

Netflix hat in den USA mit „Netflix House“ ein neues, dauerhaftes Freizeit- und Erlebnisangebot für Serien- und Filmfans eröffnet. Der erste Standort im Einkaufszentrum King of Prussia bei Philadelphia ist geöffnet; ein zweites Haus im Galleria Dallas startet am 11. Dezember. Für Las Vegas ist ein weiterer Standort für 2027 geplant.

 

Konzept und Umfang

„Netflix House“ ist als ganzjährig geöffnetes Entertainment-Haus konzipiert. Der Komplex umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 100.000 sq ft (rund 9.300 m²). Der Eintritt in das Gebäude ist frei; im Inneren gibt es sowohl kostenlose Angebote (z. B. Foto-Spots, Programm im hauseigenen Kino, Shop-Bereiche) als auch ticketpflichtige Attraktionen. Als äußerliches Erkennungszeichen dient ein übergroßer roter Umschlag – ein Verweis auf die Anfänge des Streamingdienstes, als noch DVDs nach Hause verschickt wurden.

Inhalte und Erlebnisse

Die Angebote wechseln turnusmäßig und orientieren sich an populären Netflix-Titeln. In Philadelphia sind zum Start u. a. vorgesehen:

  • „Wednesday: Eve of the Outcasts“: Ein makaber inszeniertes Jahrmarkt-Setting rund um die Figur Wednesday Addams.
  • „ONE PIECE: Quest for the Devil Fruit“: Ein Escape-Room-Erlebnis im Piraten-Universum von Monkey D. Ruffy und Crew.
  • Netflix Virtuals (VR-Games): u. a. zu „Stranger Things“, „Squid Game“ und „Rebel Moon“.
  • „Top 9“ Minigolf: Neun Bahnen mit Motiven aus „Bridgerton“, „Is It Cake?“, „Stranger Things“, WWE, „Squid Game“ u. a.
  • „Tudum Theater“: Vorführungen, Fan-Events, Quiz-Abende und Sonderprogramme.

Ergänzend betreibt Netflix im Haus das Restaurant „Netflix Bites“ mit thematisch angelehnten Speisen und Getränken sowie einen Shop mit wechselnden Merch-Kollektionen.

Der Eintritt ins „Netflix House“ ist frei; für einzelne Erlebnisse werden je nach Angebot und Zeitpunkt Tickets fällig – vom günstigeren Minigolf über VR-Spiele bis hin zu den größeren, multimedialen Haupt-Attraktionen für 39 Dollar. Geöffnet ist täglich, unter der Woche bis in den späten Abend, am Wochenende bis Mitternacht.

Zusätzliche Erlösquellen

Mit „Netflix House“ skaliert der Streamingdienst seine bisherigen Pop-up- und Live-Erlebnisse zu permanenten Standorten. Ziel ist es, Markenwelten als begehbare Erlebnisse zu inszenieren – einschließlich Gastronomie, Gaming und Retail – und damit zusätzliche Erlösquellen jenseits des Streaming-Geschäfts zu erschließen.

 