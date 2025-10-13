Netflix-Hitserie Bridgerton: Starttermin für Staffel vier steht fest

Schon im Januar 2026 kehrt "Bridgerton" auf die Netflix-Bildschirme zurück. Die präzisen Startdaten hat der Streamingdienst jetzt bekannt gegeben. Staffel vier erscheint wieder zweigeteilt.
Der Megaerfolg "Bridgerton" kehrt Ende Januar zurück. Das Startdatum hat der Streamingdienst Netflix am Montag unter anderem per Ankündigungsvideo bekannt gegeben. Demnach wird die Staffel wieder zweigeteilt erscheinen. Teil eins startet am 29. Januar, weniger als einen Monat später, am 26. Februar, gibt es dann den zweiten und finalen Teil der Season auf Netflix. Insgesamt besteht Staffel vier aus acht Episoden.