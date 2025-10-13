Netflix-Hitserie Bridgerton: Starttermin für Staffel vier steht fest

Schon im Januar 2026 kehrt "Bridgerton" auf die Netflix-Bildschirme zurück. Die präzisen Startdaten hat der Streamingdienst jetzt bekannt gegeben. Staffel vier erscheint wieder zweigeteilt.

Der Megaerfolg "Bridgerton" kehrt Ende Januar zurück. Das Startdatum hat der Streamingdienst Netflix am Montag unter anderem per Ankündigungsvideo bekannt gegeben. Demnach wird die Staffel wieder zweigeteilt erscheinen. Teil eins startet am 29. Januar, weniger als einen Monat später, am 26. Februar, gibt es dann den zweiten und finalen Teil der Season auf Netflix. Insgesamt besteht Staffel vier aus acht Episoden.

Benedict Bridgerton verliebt sich in ein Dienstmädchen Diese zweigeteilte Veröffentlichungsstrategie verfolgte Netflix bereits für die dritte Staffel der Hitserie, die im Mai und Juni 2024 erschien. In den neuen Folgen steht dann Luke Thompsons (37) Benedict Bridgerton ganz im Zentrum der Handlung. Er wird in der Figur Sophie (Yerin Ha, 27) letztlich seine große Liebe finden.

Das Besondere: Im Gegensatz zu den vorherigen Partnern und Partnerinnen der Kinder der Familie Bridgerton ist Sophie nicht adelig, sondern eine "findige Magd mit ihren eigenen Geheimnissen und Träumen", wie es bei Netflix heißt.

Auch "Harry Potter"-Star Katie Leung gehört zum Cast

Daneben gibt es in Staffel vier auch ein neues Figuren-Trio: die Witwe Araminta Gun (Katie Leung, 38) sowie ihre beiden Töchter Rosamund Li (Michelle Mao, 26) und Posy Li (Isabella Wei, 21), die sich als Debütantinnen ebenfalls auf der Suche nach einem Ehemann befinden.

Darstellerin Katie Leung dürfte dabei einigen unter den "Bridgerton"-Zuschauerinnen und Zuschauern wohlbekannt sein, spielte sie doch in den "Harry Potter"-Filmen Harrys erste Liebe Cho Chang.

Neben diesen neuen Darstellerinnen und Darstellern kehren auch vertraute Gesichter wie Königin Charlotte (Golda Rosheuvel, 55), Penelope (Nicola Coughlan, 38) und Eloise Bridgerton (Claudia Jessie, 35) zurück. Auch das Liebespaar aus Staffel zwei, bestehend aus Anthony (Jonathan Bailey, 37) und Kate Bridgerton (Simone Ashley, 30), ist nach wie vor mit dabei.