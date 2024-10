Netflix-Hit Nobody Wants This: Selbst Kristen Bells Mann spürte ihre Chemie mit Adam Brody

Netflix-Hit "Nobody Wants This"

Everybody wants this: Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This".

Zwischen Kristen Bell und Adam Brody sprühen die Funken in der Netflix-Serie "Nobody Wants This". Sogar Bells Mann Dax Shepard hat die Chemie zwischen den beiden gespürt - und konnte den ersten Kuss seiner Frau mit ihrem Co-Star nicht erwarten.











Die mehrteilige Romcom "Nobody Wants This" eroberte schon kurz nach ihrer Veröffentlichung die Netflix-Charts und konnte in Deutschland schnell den ersten Platz belegen. In der zehnteiligen Serie lernen sich Kristen Bell (44) als Podcasterin und Adam Brody (44) als unkonventioneller Rabbi kennen und versuchen, eine Beziehung auf die Beine zu stellen, wobei sie einige kulturelle und familiäre Stolpersteine umgehen müssen.