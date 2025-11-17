Netflix-Hit: Der Haftbefehl-Hype zwischen Elends-Porno und Star-Kult

Der Film über Haftbefehl ist in aller Munde und wurde millionenfach abgerufen. Jetzt spielte der Rapper seine ersten Auftritte nach Veröffentlichung der Doku. Wieso trifft Haftbefehl so einen Nerv?
Berlin - Wer die Doku über Haftbefehl gesehen hat, mag sich Sorgen um den Rap-Superstar gemacht haben. In einer Szene sagt er selbst: "Ich war schon tot". Seine Kokainsucht endet fast tödlich, bei einem Auftritt kann er sich kaum auf den Beinen halten. Doch das scheint jetzt wieder anders zu sein: Haftbefehl, einer der erfolgreichsten Deutsch-Rapper, ist zurück auf den Bühnen.