Netflix-Hit: Adolescence-Regisseur schließt zweite Staffel aus

Um die Netflix-Miniserie "Adolescence" entstand 2025 ein echter Hype. Regisseur Philip Barantini macht jedoch klar: Nach nur einer Staffel wird es keine Fortsetzung geben.
Die Miniserie "Adolescence" bescherte Netflix einen großen Erfolg. Doch eine Fortsetzung wird es nicht geben. Das erklärte Regisseur Philip Barantini (45) beim Event "Content London". "Für mich geht es letztendlich darum, mit guten Menschen, netten Menschen zusammenzuarbeiten", sagte er laut "Deadline" und ergänzte zur Zukunft der Serie: "Es gibt keine Fortsetzung, aber wir als Kollektiv möchten weiterhin bei verschiedenen Projekten zusammenarbeiten."