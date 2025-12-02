Netflix-Hit: Adolescence-Regisseur schließt zweite Staffel aus

Um die Netflix-Miniserie "Adolescence" entstand 2025 ein echter Hype. Regisseur Philip Barantini macht jedoch klar: Nach nur einer Staffel wird es keine Fortsetzung geben.

Die Miniserie "Adolescence" bescherte Netflix einen großen Erfolg. Doch eine Fortsetzung wird es nicht geben. Das erklärte Regisseur Philip Barantini (45) beim Event "Content London". "Für mich geht es letztendlich darum, mit guten Menschen, netten Menschen zusammenzuarbeiten", sagte er laut "Deadline" und ergänzte zur Zukunft der Serie: "Es gibt keine Fortsetzung, aber wir als Kollektiv möchten weiterhin bei verschiedenen Projekten zusammenarbeiten."

Er betonte, dass man mit der Serie "einen Volltreffer gelandet" habe. "Das schließt nicht aus, dass auch zukünftige Projekte denselben Ethos haben können", so Barantini.

Auch Jack Thorne will Serie nicht fortsetzen

Zuvor hatte "Adolescence"-Co-Schöpfer Jack Thorne (46) bereits das Ende der Serie nach nur einer Staffel angedeutet. In der ITV-Sendung "This Morning" hatte er erklärt, dass eine ergänzende Serie über das ermordete Mädchen Katie nicht geplant sei. "Ich glaube nicht, dass wir die richtigen Leute sind, um Katies Geschichte zu erzählen", sagte er im Interview. Sie hätten Jamies Geschichte so komplett wie möglich erzählen wollen. Ein Versuch, Katie in den Fokus zu rücken, würde "das in gewisser Weise verwässern". Zudem erklärte er Jamies Handlungsstrang als "beendet".

In den vier Folgen der Miniserie stand der 13-jährige Schüler Jamie Miller im Mittelpunkt, der verdächtigt wird, seine Klassenkameradin Katie ermordet zu haben. Im Serienfinale erklärt Jamie schließlich, er werde auf schuldig plädieren.

Zweitbeliebteste Netflix-Show

Die Serie entwickelte sich schnell zu einem Hit: Bislang erreichte sie über 142 Millionen Views auf Netflix und avancierte wenige Wochen nach Veröffentlichung zu einer der beliebtesten Produktionen der Streamingplattform. Aktuell rangiert sie auf Platz zwei hinter "Wednesday". Auch bei den diesjährigen Emmys konnte "Adolescence" überzeugen und wurde sechsmal ausgezeichnet. Hauptdarsteller Owen Cooper (15) erhielt den Preis als bester Nebendarsteller in der Kategorie Mini- oder Anthologieserie/-film und schrieb damit Geschichte als jüngster Emmy-Preisträger in einer Schauspielkategorie.