Millie Bobby Brown kehrt als clevere Schwester von Sherlock Holmes auf den Bildschirm zurück - und steht diesmal wohl vor dem Traualtar. Netflix hat erste Bilder zur dritten Auflage der Detektivreihe veröffentlicht und einen Starttermin genannt.
Die Schwester von Sherlock Holmes ermittelt bald wieder - und sagt nebenbei offenbar Ja. Netflix hat den dritten Teil der Detektivreihe um Millie Bobby Brown (22) für den 1. Juli 2026 angekündigt und gleichzeitig erste Bilder veröffentlicht. Eines davon zeigt die Hauptdarstellerin mit Brautschleier.