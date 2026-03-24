Netflix macht es offiziell: Die fünfte Staffel von "Bridgerton" geht in Produktion. Im Mittelpunkt steht die queere Liebesgeschichte von Francesca Bridgerton und Michaela Stirling.
Netflix hat offiziell den Produktionsstart der fünften "Bridgerton"-Staffel angekündigt und zugleich bestätigt, dass diesmal die Liebesgeschichte von Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) im Mittelpunkt stehen wird. Damit setzt die Erfolgsserie erstmals eine gleichgeschlechtliche Romanze als Hauptthema einer gesamten Staffel um.