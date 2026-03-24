Netflix macht es offiziell: Die fünfte Staffel von "Bridgerton" geht in Produktion. Im Mittelpunkt steht die queere Liebesgeschichte von Francesca Bridgerton und Michaela Stirling.

Netflix hat offiziell den Produktionsstart der fünften "Bridgerton"-Staffel angekündigt und zugleich bestätigt, dass diesmal die Liebesgeschichte von Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) im Mittelpunkt stehen wird. Damit setzt die Erfolgsserie erstmals eine gleichgeschlechtliche Romanze als Hauptthema einer gesamten Staffel um.

Nachdem die vierte Staffel Benedict Bridgertons Suche nach der "Lady in Silber" thematisierte, schlägt Staffel fünf emotional komplexere Töne an. Der Teaser bestätigt, dass die Handlung zwei Jahre nach dem Tod von John Stirling einsetzt. Wie es in der Ankündigung heißt, beschließt Francesca aus praktischen Gründen, auf den Heiratsmarkt zurückzukehren. Doch dabei gerät sie in ein Gefühlschaos, als Johns Cousine Michaela Stirling für sie plötzlich mehr wird.

Schottland als neue Kulisse

Die fünfte Staffel wird erneut in London gedreht und umfasst insgesamt acht Folgen. Als Showrunnerin fungiert weiterhin Jess Brownell, die gemeinsam mit Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica und Chris Van Dusen das Team der Executive Producer bildet. Das eingespielte Team verspricht, den gewohnt glanzvollen und emotionalen Ton der Serie beizubehalten, während es gleichzeitig neue Wege in der Erzählweise der Regency-Ära beschreitet.

Die im Teaser gezeigten Hügellandschaften lassen allerdings vermuten, dass ein Teil der Handlung den vertrauten Londoner Ballsaal verlässt. Der Stammsitz der Stirlings in Schottland wird eine zentrale Rolle spielen. Das bietet einen atmosphärischen Kontrast zum bunten Treiben in London und unterstreicht Francescas Wunsch nach Rückzug und Ruhe.

Änderung zur Buchvorlage

Fans der "Bridgerton"-Buchreihe von Julia Quinn wissen, dass Francescas Geschichte in "Ein hinreißend verruchter Gentleman" ursprünglich von ihrer Liebe zu Michael Stirling handelt, dem Cousin ihres verstorbenen Ehemanns John. Showrunnerin Jess Brownell entschied sich jedoch für eine bedeutende Änderung und machte aus Michael eine Michaela.

Brownell erklärte "Vanity Fair", dass sie in Francescas Charakter - die sich innerhalb ihrer lauten Familie oft "anders" oder fehl am Platz fühlt - eine Parallele zur queeren Erfahrung sah. Während Francesca im Buch eher als introvertiert beschrieben wird, deutet die Serie dieses "Anderssein" nun als Teil ihrer sexuellen Identität um.

Was passiert mit Eloise?

Lange Zeit war unklar, ob die fünfte Staffel von Francesca oder der rebellischen Eloise handeln würde. Nun steht fest, dass sich Fans von Eloise noch bis zur sechsten Staffel gedulden müssen, die ebenfalls bereits von Netflix bestätigt wurde. In der Buchreihe wird ihre Geschichte im fünften Band "In Liebe, Ihre Eloise" erzählt, Francescas Romanze hingegen erst in Teil sechs.