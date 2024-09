Das Angebot an Filmen und Serien auf Netflix ist enorm. Zur Orientierung helfen die Chartlisten. Hier finden Sie die aktuellen Top 10 Filme und Serien auf Netflix.

Wer auf Netflix nicht lange nach Filmen und Serien suchen will, der kann sich auch am aktuellen Wochenranking orientieren. Damit die Auswahl leichter fällt, finden Sie hier die aktuell beliebtesten Filme und Serien auf Netflix im Überblick:

Netflix Filme Top 10:

Montag (02. September 2024) - Sonntag (08. September 2024)

Der beliebteste Film auf Netflix ist aktuell "Rebel Ridge". Dieser befindet sich seit 1 Woche in den Top 10 der beliebtesten Filme auf Netflix.

Rebel Ridge

(Seit 1 Woche in Top 10) Gemini Man

(Seit 2 Wochen in Top 10) The Deliverance

(Seit 2 Wochen in Top 10) Knights of the Zodiac

(Seit 1 Woche in Top 10) The Union

(Seit 4 Wochen in Top 10) Incoming

(Seit 3 Wochen in Top 10) Disquiet

(Seit 1 Woche in Top 10) How to Lose a Guy in 10 Days

(Seit 2 Wochen in Top 10) Die Rettung der uns bekannten Welt

(Seit 4 Wochen in Top 10) Baby Ruby

(Seit 1 Woche in Top 10)

Netflix Serien Top 10:

Montag (02. September 2024) - Sonntag (08. September 2024)

Unter den Serien führt momentan The Perfect Couple: Limitierte Serie die Top-10-Liste der beliebtesten Serien auf Netflix an. Die Serie ist nun seit 1 Woche in den Top 10 Charts vertreten.

The Perfect Couple: Limitierte Serie

(Seit 1 Woche in Top 10) KAOS

(Seit 2 Wochen in Top 10) Breathless: Staffel 1

(Seit 2 Wochen in Top 10) Worst Ex Ever: Staffel 1

(Seit 2 Wochen in Top 10) Emily in Paris: Staffel 4

(Seit 4 Wochen in Top 10) Red Eye: Staffel 1

(Seit 4 Wochen in Top 10) The Accident: Staffel 1

(Seit 3 Wochen in Top 10) Prison Break: Staffel 1

(Seit 1 Woche in Top 10) Selling Sunset: Staffel 8

(Seit 1 Woche in Top 10) Mermaid Magic: Staffel 1

(Seit 2 Wochen in Top 10)

Die Top-10 der beliebtesten Filme und Serien beziehen sich stets auf den Zeitraum von einer Woche und werden immer in der Folgewoche bekannt gegeben. Die aktuellen Top-10-Listen finden Sie jede Woche hier zusammengefasst.