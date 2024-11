Netflix-Film über Serienmörder: Anna Kendrick: Gehalt aus Regiedebüt kommt wohltätigem Zweck zu

1 Anna Kendrick hat sich für Überlebende von sexuellem Missbrauch und Gewalt eingesetzt. Foto: Sthanlee B. Mirador/ddp/Sipa USA

Anna Kendrick hat ihr Filmgehalt des Thrillers "Woman of the Hour" an Non-Profit-Organisationen gespendet. Die Regisseurin habe sich "widerlich" bei dem Gedanken gefühlt, Geld mit dem Film über einen Serienmörder zu verdienen.











Anna Kendrick (39) hat ihre Einnahmen aus ihrem Regiedebüt "Woman of the Hour" (Dt. "Frau der Stunde") an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Wie sie im Podcast "Crime Junkie AF" öffentlich machte, sei ihr Gehalt an das Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) und das National Center for Victims of Violent Crime geflossen. Die Non-Profit-Organisationen setzen sich für die Betroffenen von sexuellem Missbrauch und Gewalt ein.