Netflix-Film Spellbound: Alec und Hilaria Baldwin sorgen bei Premierenabend für Familientrubel

1 Alec und Hilaria Bladwin brachten sechs ihrer sieben Kinder mit zur "Spellbound"-Premiere in New York City. Foto: Action Press/ Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire

Der neue Netflix-Animationsfilm "Spellbound" verspricht eine Reise in die magische Welt von Lumbria. Die wollte sich auch ein berühmter Familien-Clan nicht entgehen lassen: Zur Premiere in New York am 11. November brachten Alec und Hilaria Baldwin sechs ihrer sieben Kinder mit.











Der Animationsstreifen "Spellbound" (ab 22. November bei Netflix) ist ein Film für die ganze Familie. Und das bewiesen Schauspieler Alec Baldwin (66) und seine Frau Hilaria (40) am Montagabend in New York City eindrücklich. Sie brachten zur Premiere sechs ihrer sieben Kinder mit und sorgten damit für reichlich Action auf dem roten Teppich.