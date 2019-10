Unfall an der Metzstraße 24-Jährige wird von U14 erfasst und schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag läuft eine 24-Jährige an der Haltestelle Metzstraße in Stuttgart-Ost über die Gleise und übersieht offenbar eine einfahrende Stadtbahn. Es kommt zum Zusammenstoß.