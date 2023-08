Netflix-Film „Don’t look up“

Stuttgart - Ist die Menschheit zu retten? Wird sie Selbstzerstörung und Gier in den Griff bekommen, wird sie unterscheiden lernen zwischen Glauben und Wissen? In der Pandemie wurde in britischen Pubs und Stadien munter ohne Masken gefeiert, das Geschäft mit dem Impfstoff schließt ärmere Teile der Welt aus und produziert immer neue Mutanten, Virologen mahnen, Politiker haben die Launen der Wähler im Auge, Verschwörungsfreaks inszenieren apokalyptischen Zirkus. Dabei steht die existenzielle Bewährungsprobe noch aus: der Kampf gegen den Klimawandel.