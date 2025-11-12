Eddie Murphy zählt zu den bekanntesten Entertainern der Welt. Und doch vermag das Netflix-Porträt "Being Eddie" zu überraschen. Es rückt den hochsensiblen, verletzlichen Filmstar in den Mittelpunkt - von seinem steilen Aufstieg bis zu privaten Tragödien. In der Doku öffnet sich Murphy wie nie zuvor.
"Ich habe nichts ausgelassen." Schonungslos offen lässt Weltstar Eddie Murphy (64) in "Being Eddie" (ab 12. November auf Netflix) die Stationen seine Lebens Revue passieren. Im Mittelpunkt der Netflix-Dokumentation stehen seine dramatische Kindheit, sein teils geplanter, teils zufälliger Aufstieg zum weltweit gefeierten Star, private Verluste und überraschend selbstkritische Einsichten. Jeder kennt Eddie Murphy - und doch öffnet der Film bislang ungekannte Dimensionen des Schauspielers und Comedians, die bislang ungesehen blieben.